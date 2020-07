Amazon Prime Day de 2020 será realizado com atraso

Nesta terça-feira (21), a Amazon confirmou que o Prime Day, um evento de vendas com promoções que dura um dia inteiro, será realizado com atraso este ano. O Prime Day é o evento de vendas promocionais mais popular do segundo semestre nos países onde a Amazon possui lojas físicas. Este ano, devido à pandemia de covid-19, o evento será realizado mais para o final do ano.

Fonte: Pixabay/ReproduçãoFonte: Pixabay

Outubro é uma possibilidade

De acordo com a CNBC, a Amazon avisou a seus parceiros para reservar as promoções do Prime Day para o dia 5 de outubro. No entanto, essa informação não foi confirmada oficialmente.

O fato é que a pandemia impactou economias em todo o mundo, e eventos como o Prime Day podem ajudar a amenizar a crise, reaquecendo o comércio e incentivando a recontratação dos trabalhadores que foram demitidos durante o período de lockdown.

Enquanto isso, parece que a Amazon decidiu adiar a versão indiana do Prime Day para uma data bem mais próxima. Na índia, o evento será realizado nos dias 6 e 7 de agosto. O mais estranho é que, depois de EUA e Brasil, a Índia é o país com o maior número de infecções pelo novo coronavírus, onde a pandemia está longe de ser controlada.

Já em países da Europa, onde a curva de contágio já foi acentuada, não há previsão para realização do Prime Day.