Amber Heard escancara abusos e revela ameaças de morte de Johnny Depp · .

Amber Heard, atriz norte-americana que foi casada com Johnny Depp, revelou uma série de abusos que teriam sido cometidos pelo astro de Hollywood, durante a época em que eles foram casados, em depoimento à Suprema Corte de Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira (20). Dentre eles, ameaças de morte.

A estrela, que está colaborando com a justiça britânica como testemunha no processo de difamação que o artista move contra o tabloide The Sun, contou que Depp teria ameaçao a vida dela diversas vezes.

“Alguns incidentes foram tão graves que eu tinha medo que ele fosse me matar, intencionalmente ou mesmo perdendo o controle e indo longe demais. Ele ameaçou explicitamente me matar muitas vezes, especialmente mais à frente em nosso relacionamento”, disse em documento divulgado pela Agência Reuters.

Atualmente com 34 anos de idade, Heard acrescentou ainda que o ator era obcecado por sua aparência, e a chamava de “vagabunda” e “sedenta pela fama” se ela usasse determinadas roupas.

Processo

Johnny Depp está processando a News Group Newspapers, editora do The Sun, após o veículo publicar uma reportagem de 2018 chamando o ator de “espancador de mulheres”. A publicação ainda questionou sua escolha para atuar na franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Amber Heard se separou do ator em 2016, pouco mais de um ano depois de se casarem. Na época, a atriz o denunciou por agressão.

