Ambev abre matrículas para 80 vagas de ESTÁGIO exclusivas para estudantes negros

Oportunidade! A multinacional Ambev abre matrículas para o preenchimento de 80 vagas destinadas a estagiários negros. Estudantes de todos os cursos de bacharelado e licenciatura podem se candidatar.

O processo seletivo será focado nas histórias de vida dos candidatos e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de conhecimento técnico ou experiência profissional.

Os estagiários vão contar com curso de inglês custeado pela companhia e programa de mentoria, além da bolsa-auxílio, salário extra no primeiro mês de trabalho e outros benefícios adicionais.

Ainda, segundo a empresa, os estudantes selecionados irão participar da segunda edição do programa Representa. Na edição realizada no ano passado, dez estudantes foram contratados para trabalhar na sede da Ambev em São Paulo.

As vagas estão distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Amazonas, Ceará, Alagoas e Bahia, além do Distrito Federal.

Inscrição

Os interessados em participar devem cadastrar currículo no site de recrutamento. As inscrições estarão abertas até o dia 14 de agosto.