Anastácia escorraça Cunegundes de sua mansão; saiba por quê · .

Anastácia (Eliane Giardini) descobrirá que Cunegundes (Elizabeth Savalla) foi péssima e sempre destratou Candinho (Sergio Guizé). Nas cenas que vão ao ar nos próximos capítulos de Êta Mundo Bom!, a ricaça expulsará a interesseira de sua casa e se recusará a comprar a fazenda em que seu filho foi criado.

Tudo acontecerá depois que a Boca de Fogo souber que sua filha Filomena (Débora Nascimento) não é mais milionária, e ela precisa correr atrás de alguém para comprar a propriedade da família para pagar as dívidas que fez com o banco.

A pilantra chegará com Eponina (Rosi Campos) e Mafalda (Camila Queiroz) na mansão de Anastácia para tentar convencer Candinho a comprar a fazenda que estará prestes a ser leiloada.

A personagem de Elizabeth Savalla seguirá fingindo para a ricaça que sempre criou o rapaz com carinho, mas Maria (Bianca Bin) descobrirá durante uma conversa com Filó que é tudo mentira. A moça contará à patroa que Cunegundes sempre maltratou seu filho, e a caipira acabará confessando que jamais gostou de Candinho.

Em um jantar, com direito a lagosta, a Boca de Fogo será escorraçada da mansão. Quem começará o barraco será Sandra (Flávia Alessandra). “Que bom que a refeição está a seu gosto, porque será sua última. Fora daqui”, gritará a loira, que também tratará de colocar Eponina, Mafalda e Quinzinho (Ary Fontoura) na rua.

Máscara arrancada

Anastácia concordará e decidirá, então, expulsar a fazendeira falida. Ela pedirá desculpa para o filho por ter aturado Cunegundes em sua própria casa. “Candinho, meu filho, só ontem entendi porque você não se mostrava feliz com a presença desta senhora aqui, que dizia ser uma mãe pra você”, falará a madame.

Candinho se levantará, irá até a mãe e lhe fará um carinho. “Mãe é a senhora, que ama, que buscou eu até encontrar. É verdade, sim. Eu fui jogado no meio dos porcos. E se eu estava brincando mais a Filó, ela mandava tirar”, Candinho falará, sentido, e dirá que não importa o que passou e que não é movido por mágoa.

“Eu não suporto é mentira. Ela diz pra mãe, pra mim que ama, nunca amou, não. Ela tá interessada nos luxo”, vai assegurar o matuto. Ao voltar para o interior, Cunegundes descobrirá que o banco de Inácio (Mauro Mendonça) se apossou de sua propriedade.

Josias (Flávio Migliaccio), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) e Manuela (Dhu Moraes) ficarão incumbidos de tomar conta do local e obrigarão a interesseira e sua família a trabalhar na fazenda, o que incluirá limpar o chiqueiro dos porcos.

