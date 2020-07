Ancelotti abre o jogo à ESPN

O técnico do Everton, Carlo Ancelotti, concedeu entrevista exclusiva à ESPN Brasil e abriu o jogo sobre diversos temas.

O treinador comentou sua 1ª temporada à frente do clube, que até o momento teve altos e baixos, e mostrou confiança para o futuro.

De acordo com o italiano, a ambição dos Toffees é enorme, e a ideia é seguir um projeto de reestruturação e crescimento similar ao que o rival Liverpool adotou nos últimos anos.

“Eu acho que temos que ter paciência, porque leva um pouco de tempo para melhorar. O Liverpool iniciou seu projeto (de reestruturação) há cinco anos e está no topo agora. Nós temos que tentar fazer o mesmo”, afirmou.

“Temos que manter a ambição alta, a motivação alta e tentar melhorar dia após dia. Claro que a gente gostaria (de brigar por títulos). A gente quer melhorar na próxima temporada, tanto tecnicamente quanto mentalmente. Gostaríamos de ter mais ambição para o futuro, e temos que demonstrar isso a cada jogo”, acrescentou.

Na conversa, Ancelotti também encheu o atacante Richarlison de elogios.

Em entrevista recente com a ESPN, o brasileiro afirmou que o treinador lhe disse que ele era um dos 10 melhores atacantes que já havia treinado. O manager confirmou a admiração pelo atleta e ressaltou suas qualidades, dizendo também o que acha que ele ainda deve melhorar.

“Eu posso falar muitas coisas sobre o Richarlison. O que eu vejo nele é que é um atacante fantástico, muito mais efetivo dentro da área do que fora dela. Dentro da área, eu brinquei com ele que ele pode ser um dos top 10 que já treinei. Mas, fora da área, é onde, na minha opinião, ele ainda tem que melhorar”, apontou.

“Fora da área, ele tem que ter mais confiança e perder menos bolas. Mas, honestamente, de frente para o gol, ele é muito frio. Eu o adoro, porque ele é muito simpático, humilde, está feliz o tempo todo, é muito forte em campo. Eu realmente gosto dele”, sorriu.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!