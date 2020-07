‘Anda por Copacabana como um rei’

Há 17 meses curtindo liberdade, Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona em um dos períodos mais vitoriosos do clube, admitiu que ainda tem amizade com Ricardo Teixeira, presidente da CBF de 1989 até 2012, de quem disse também ser próximo e admirar o estilo de vida de aposentado do ex-cartola brasileiro.

A declaração foi em uma entrevista exclusiva ao jornal “L’Esportiu” nesta quarta-feira (22). O jornalista perguntou qual foi o relacionamento de Rosell com Teixeira, lembrando que ambos foram investigados.

“O primeiro foi comercial. Ao longo dos anos nos tornamos amigos e agora continuamos sendo amigos. Ele não tem processos, acusações, casos abertos e caminha por Copacabana como um rei. Uma coisa é o que a mídia diz e outra, a realidade”, disse Rosell.

Ricardo Texeira (esquerda)/Sandro Rosell (direita) Getty Images/ Arte ESPN

A relação entre ambos foi alvo de investigação numa operação policial envolvendo Espanha, Estados Unidos e Brasil. O foco eram os negócios de Rosell no Brasil, como a cobrança de comissões sobre os direitos de transmissão dos jogos da seleção e o suposto repasse da verba obtida para paraísos fiscais, para ocultar o dinheiro.

Também ocorreu uma investigação comandada pela Polícia Federal brasileira sobre possíveis desvios de recursos da empresa Alianto, além do FBI verificar o acordo de patrocínio envolvendo CBF e Nike, com participação do barcelonista.

Rosell chegou a cumprir dois anos de prisão preventiva na Espanha durante investigações no país de fraudes fiscais. Neste ano, ele conseguiu direito de responder a acusação em liberdade.

O período preso e a vivência o fizeram escrever uma biografia (“Una forta abraçada”; ainda sem tradução para o português). E ultimanente ele tem dado muitas entrevistas.

Além da relação com Teixeira, Rosell também foi questionado sobre o “Fifagate”, cujo desdobramento levou à prisão vários dirigentes pelo mundo (entre os quais o ex-governador do Estado de São Paulo e presidente da CBF José Maria Marin), além de um processo de delação premiada com o jornalista e empresário J.Hawilla, já falecido.

“Levaria muito tempo para explicar todo o caso. Uma comissão rogatória foi recebida dos Estados Unidos solicitando apenas extratos bancários de La Caixa. E isso se traduz em dois anos de prisão por uma questão no Brasil. É muito forte o que eles fizeram com esse caso”, limitou-se a dizer.

Ao ser questionado se ele pode viajar ao Brasil, por exemplo, disse que sim. “No Brasil e em qualquer país do mundo. Tenho passaporte e, desde que saí da prisão, estive na Inglaterra, França, Grécia, Marrocos e Senegal. Posso ir aonde me apetecer porque sou inocente de tudo.”