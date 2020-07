Andanças – IGREJA NOVA

Vamos começar deixando claro que aqui tenho o meu ponto de vista e minha opinião política sobre as conversas e o contato que eu tenho com eleitores que dizem a mim o que não diz a você. O porquê disso? Pense na sua conduta e talvez você mesmo tenha as respostas que precisa. Termos opiniões diferentes não nos torna inimigos, mas vamos deixar claro também que sou parceiro e não subserviente a seu ninguém. Recado dado, bora para as andanças!

Presidente faz de conta

Essa semana fiz um post sobre um pronunciamento do vereador Cidário em que chamou o presidente da Câmara Municipal de Igreja Nova, vereador Alando Lima de ‘presidente faz de conta’. Como não tenho o hábito de retirar nada do ar, mas terminei retirando por ter feito referência a duas situações distintas, agora foco apenas na fala do vereador Cidário que chamou o nobre edil de “PRESIDENTE FAZ DE CONTA”.

Uma vez BABÃO, sempre BABÃO

Em um dos grupos de WhatsApp de Igreja Nova, um aspone do vereador Alando fez referência a ele ter feito estacionamento e ter reformado a fachada do prédio da casa de leis igreja-novense. Como não vou me nivelar por baixo com nenhum puxa-saco, até porque não tenho vocação para isso, sugiro apenas que peça para também consertar o ar-condicionado para quando as sessões voltarem ao normal, a assistência ter o mínimo de conforto para acompanhar o trabalho daqueles que são pagos pelo povo.

Esclarecendo

Antes que digam ou pensem que estou à disposição do vereador Cidário para lhe prestar serviços de assessoria, adianto que não recebo nada do amigo ao qual mantenho respeito e zelo por sua amizade. Tenho gratidão por amigos que estiveram comigo em momentos difíceis da minha vida. Como falei, GRATIDÃO. E como disse certa vez o deputado Marx Beltrão, GRATIDÃO se paga com GRATIDÃO. Qualquer dúvida pode entrar em contato diretamente comigo pelo Instagram @medeiros_al, pois não lembro de ter passado procuração para ninguém responder por mim.

Aloprado de todo lado

Um áudio de uma senhora que no mínimo deve ter problemas mentais por força de algum cargo comissionado recebido, circulou nas redes sociais na última semana. Na gravação ela fazia referência a morte de um paciente que foi transferido da Unidade de Emergência de Igreja Nova para a UPA em Penedo. Ela dizia que se algum familiar quisesse ter um carro a disposição que fretasse um. Custa acreditar que as pessoas nessa fase em que a pandemia sugere empatia, envereda pelo caminho do egoísmo e do querer agradar aos seus superiores sem o devido respeito ao outro. Esse tipo de gente é extremamente tóxica e na política só afasta e nunca junta.

Quem será o vice?

Já que os cabeças das chapas já são conhecidos pelos eleitores igreja-novenses, a dúvida paira em quem serão os vices das chapas majoritárias. Dois deles já são conhecidos: Geraldo Neto que vai compor com Dr Maurício e o ex-secretário de Agricultura, Aureliano Almeida que marcha com Dra Ernestina. O vice da prefeita Vera Dantas poderá sair da câmara de vereadores, enquanto o companheiro de chapa do presidente do PROS, Valério Beltrão, pode ser escolhido do próprio grupo político de Valério.