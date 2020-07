Andanças – PIAÇABUÇU

Ritmo Eleitoral

Tenho participado ativamente do processo político de Piaçabuçu e entre uma conversa e outra, percebido o quanto os eleitores estão envolvidos no processo eleitoral que apresenta três pré-candidaturas. Aos sábados durante a realização da feira livre, adotando todas as medidas de prevenção, tenho conversado com as pessoas e tomado conhecimento das mais diversas situações. De acordo com alguns feirantes, tem novato postulante a uma cadeira na Câmara Municipal que tem tentado aparecer mais do que o Covid-19. Misericórdia!

Sua cor, Seu voto

Na cidade ribeirinha a cor da sua peça de roupa diz muito sobre sua escolha para prefeito. Aqueles que vestem amarelo podem até não votar, mas certamente serão taxados como eleitores de Dalmo Jr. Por outro lado quem desfilar de verde, terá forte indicação para ser eleitor de Kayro Castro e os que preferirem o laranja, pronto, ai serão eleitores do prefeito Djalma Beltrão. Tem eleitor que só tem tomado um tipo de refrigerante por conta da cor do líquido!

Na mesma foto

Muitos comentam na cidade e nos povoados, principalmente no Penedinho, o fato do pai da vice-prefeita Keity, seguir firme no apoio a pré-candidatura de Kayro Castro. O ex-vereador Zé das Mangas, forte liderança piaçabuçuense, declarou apoio ao gordinho ainda em 2019, quando a pré-candidatura de Kayro ainda era posta em dúvida por alguns. O fato é que até o momento a família continua unida e junta nas fotos, mas nos palanques, a situação promete ser diferente.

Lives

Diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, as lives têm sido o canal de comunicação e grande interatividade com os eleitores. O ex-prefeito Dalmo Jr. continua realizando lives com temas relacionados a situação vivida atualmente todas as segundas-feiras, sempre a partir das 19 horas. Recentemente o presidente da Câmara, vereador Kayro realizou live juntamente com seu vice, Antonino da Copaíba, onde algumas lideranças participaram abraçando a pré-candidatura da dupla. O prefeito Djalma também tem usado muito suas redes sociais para divulgar vídeos. A certeza é que a internet mais do que nunca será decisiva nas eleições 2020!

Máscara

Algo que ouvimos muito em praticamente todos os povoados está relacionado a pré-candidatos que antes passavam no carro de vidro fechado e nem coragem de cumprimentar tinham ao cruzar com as pessoas. Agora o que não faltam são gestos excessivos de carinho, mostrando que muitos não precisam esperar pelo carnaval para usar máscara. Me refiro as que não são as de proteção contra o coronavírus!

Bom Samaritano

Em determinada roda de conversa, alguém sussurrou baixinho, “lá vem o Bom Samaritano”, fiquei sem entender, até que percebi que a pessoa se referia a alguém que estava chegando no local. Depois de um rápido bate-papo, sai com a impressão de que a pessoa não estava muito para Bom Samaritano, e sim, para a reencarnação de Irmã Dulce de tão bondosa que era. #SQN