Andreas Pereira, do Manchester United, chama Van Dijk de ‘marrento e arrogante e chato’

O Liverpool virou algo dos rivais fora de campo. Dias depois de Frank Lampard, técnico do Chelsea, discutir com Jurgen Klopp e alertar para a arrogância do time adversário, foi a vez de Andreas Pereira, volante do Manchester United, chamar Van Dijk de “marrento e arrogante”.

A declaração foi ao canal “Desimpedidos”, no Youtube. Pereira foi questionado sobre quem eram os jogadores mais marrentos da Premier League e não teve dúvida em apontar dois, ambos do Liverpool: Van Dijk e também o volante/lateral James Milner.

“Eu não gosto daquele cara, o Milner. Para falar bem a verdade, não gosto muito daquele zagueiro também, o Van Dijk, marrento. Até o jeito de jogar é meio arrogante. Respeito o cara porque ele joga bem, mas é meio ‘perna’. Já tretei dentro de campo com ele, meio chato”, disse o brasileiro.

Andreas Pereira em disputa de bola com Jordan Henderson em jogo entre Manchester United e Liverpool Matthew Ashton / Getty Images

Van Dijk já havia sido alvo de outro jogador brasileiro recentemente. Antes do clássico da cidade de Liverpool, o atacante Richarlison, do Everton, provocou o holandês, ao falar que ele não era tão bom quanto Sergio Ramos, Thiago Silva e Marquinhos.

Andreas Pereira também respondeu quem, da liga inglesa, é o jogador mais legal. E apontou dois compatriotas: o zagueiro David Luiz, do Arsenal, e o meia-atacante Willian, do Chelsea.

“David Luiz e Willian são os caras mais de boa, tranquilos. Quando jogo, a gente resenha antes do jogo. Contra o Arsenal, fui para cima do David Luiz, pedalei, chutei no gol, entortei ele. Ele falou: ‘Tô aqui no jogo, meio cansado ainda, e vai fazer isso para cima de mim? Segura isso aí’ (risos)”.