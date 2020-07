Andrés estipula data para regularização de Jô no Corinthians

[ad_1]



Em entrevista coletiva concedida neste sábado, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, falou sobre o imbróglio envolvendo a regularização de Jô. O atacante foi apresentado no fim de junho, mas até o momento não teve liberação para defender a equipe comandada por Tiago Nunes.

De acordo com Andrés, a demora na regularização se deve ao ex-clube de Jô, o Nagoya Grampus, de Japão, que teria dificultado a transferência.

“O Corinthians sabe do litígio que o Jô tem com o clube lá (Nagoya Grampus). Eles dificultaram ao máximo para liberar a transferência, mas terão que fazer isso até segunda-feira. Se tudo correr bem, na segunda ele já estará liberado para disputar qualquer jogo”, explicou o presidente do Corinthians.

Conforme o prazo estipulado por Andrés, a data da reestreia de Jô no Timão pode depender do andamento da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Caso o Alvinegro consiga a classificação, é possível que o atacante esteja à disposição de Tiago Nunes para as quartas de final.

A situação do Corinthians no estadual ainda é delicada, mesmo após a vitória no clássico contra o Palmeiras. O Timão precisa vencer o Oeste e torcer para um tropeço do Guarani contra o São Paulo para ter chance de se classificar. Ambas as partidas ocorrem no domingo (26), às 16h (de Brasília).