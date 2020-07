Angulo tem nome publicado no BID e depende de inscrição para jogar o Paulista

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve ter um reforço a partir das quartas de final do Campeonato Paulista. O atacante Ivan Angulo teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como jogador do Palmeiras nesta segunda-feira e depende apenas da inscrição para ter condições de disputar o estadual.

O BID mostra a rescisão do contrato de empréstimo de Angulo com o Cruzeiro e o registro de seu contrato definitivo com o Palmeiras. A Federação Paulista de Futebol (FPF) permite que os clubes classificados às quartas de final substituam quatro atletas da lista de inscritos original até terça-feira.

Assim, Angulo pode entrar no lugar de nomes como o atacante Dudu e o lateral esquerdo Victor Luis, recentemente emprestados para Al Duhail e Botafogo, respectivamente. O Palmeiras não deve ter problemas para efetivar a inscrição do colombiano no Campeonato Paulista.

No último mês de março, com diferentes opções de velocidade para as pontas, o Palmeiras emprestou Angulo ao Cruzeiro até o final de 2020. Com Dudu negociado, Rony punido pela Fifa e Gabriel Veron lesionado, o clube alviverde decidiu exercer direito firmado em contrato e solicitou ao Cruzeiro o retorno do colombiano de 21 anos.

Angulo fez sua primeira e única partida pelo Cruzeiro na manhã do último domingo e, a pedido do time de Belo Horizonte, mesmo após a solicitação do Palmeiras, participou da vitória por 3 a 0 sobre o URT. Pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, disputou os 90 minutos da partida no Mineirão.

Com status de promessa no futebol colombiano, Angulo tem passagens por seleções de base e chegou ao Palmeiras por empréstimo do Envigado no começo de 2019. Integrado ao time sub-20, o ponta foi um dos destaques do inédito título da Copa do Brasil da categoria e assinou até o fim de 2024.