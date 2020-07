Anitta acaba com mistério e confirma fim de namoro com Gui Araújo · .

Chegou ao fim o namoro de Anitta e Gui Araújo. A funkeira participou de uma live no Instagram do E! Latin America, com a apresentadora colombiana Laura Tobon na tarde desta segunda-feira (20) e, com um semblante triste, afirmou que não estava mais com o apresentador da MTV. “Sim, eu estou solteira”, disse ela, sem dar mais explicações sobre o término.

“Eu sabia que essa viria. Sim, eu estou solteira. Eu sabia que essa seria a pergunta mais perguntada de todas. Sim, estou solteira. Ponto. Nada mais a dizer”, disse a cantora, mudando de assunto.

Anitta e Gui Araújo começaram a namorar em maio, em plena pandemia do novo coronavírus. O rapaz saiu de São Paulo e decidiu morar na mansão da artista, no Rio de Janeiro. Mas no fim de semana ele voltou para casa após decretarem o término.

Em junho o casal já havia enfrentado uma crise na relação, que foi exposta por Lary Bottino, amiga do ex-casal. Na ocasião, ela e Gui haviam sido contratados por para fazer uma ação de merchandising nas redes sociais, mas a ex-participante do De Férias com o Ex revelou à empresa que o rapaz havia “sumido” após brigar com a cantora e levado com ele o objeto de divulgação.

Na ocasião, Gui Araújo desmentiu a crise no relacionamento. Mas agora o término, ao que consta, é definitivo.

Confira a live em que Anitta afirma estar solteira:





