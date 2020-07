Aniversariante do dia, Hulk estaria planejando retorno ao Porto

[ad_1]



O atacante Hulk completa 34 anos neste sábado. Um dos jogadores mais bem pagos do mundo, o astro do Shangai tem contrato na China até dezembro de 2020 e, segundo o jornal Record, já sabe para onde deseja ir na próxima temporada.

O jogador estaria planejando seu retorno ao Porto, por onde atuou com destaque entre 2008 e 2012. Ele estaria disposto a abrir mão do salário astronômico para assinar com o clube português.

Hulk é almejado pelo Palmeiras. A equipe alviverde já até teria tentado uma aproximação com o Shangai, mas sem sucesso.