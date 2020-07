‘Anjo’ impede Tereza Cristina de matar jornalista na hora H · .

Por muito pouco Tereza Cristina (Christiane Torloni) não cometerá mais um assassinato em Fina Estampa. A vilã planejará matar o jornalista que terá ameaçado expor seu segredo, mas será impedida por um “anjo” na hora H. René Junior (David Lucas) chegará bem no momento em que a mãe estiver pronta para empurrar o repórter da escada.

Na novela de Aguinaldo Silva, Antenor (Caio Castro) terá entregado o segredo da megera para Beto Junior (Danilo Sacramento). Ao ser procurada pelo profissional da imprensa, a mãe de Patrícia (Adriana Birolli) surtará e só verá uma alternativa para impedi-lo de divulgar seu podre: a morte.

A personagem de Christiane Torloni, então, dará um jeito de ficar sozinha para executar seu plano maligno e dispensará até os funcionários da mansão. Ela marcará um encontro com o jornalista e tentará suborná-lo para que o segredo não seja revelado. Beto Junior não aceitará o dinheiro e dirá que não está à venda.

A ricaça, então, pedirá para conversar com o homem em um lugar mais discreto e o levará para o andar de cima. O repórter a seguirá pelas escadas da mansão e será atacado pela vilã. “Que pena as coisas terminarem assim. Infelizmente nesse momento não me resta fazer mais nada. Um jornalista tão esforçado… Lhe dizer adeus”, dirá a maléfica, com as mãos prontas para empurrá-lo.

Salvo pelo gongo

“Mãe, não!”, berrará René Junior, assustado com a cena e livrando o jornalista da morte. “O que é que você está fazendo aqui?”, questionará a malvada. “Essa é minha casa. Eu acabei de chegar do colégio e ia pro meu… Mãe, quem é esse cara e o que você ia fazer com ele?”, perguntará o personagem de David Lucas.

“Você não tinha nada que ter chegado agora”, disparará Tereza Cristina, furiosa. Ela afirmará que o caçula deveria ter ido para casa do “amigo favelado”, onde esquece que nasceu em berço de ouro. “Isso não é verdade”, retrucará Beto Junior. “O que foi que ele falou?”, estranhará o adolescente.

“Nada, aliás ele nunca mais vai dizer nada na vida”, ameaçará a ex-mulher de René (Dalton Vigh). “Mãe, pelo amor de Deus”, implorará o jovem, ainda mais chocado com a atitude da mulher.

Ao perceber o perigo que correu, o profissional da imprensa revelará que uma cópia do segredo da vilã está com o seu chefe. “Se me empurrar da escada, não vai adiantar nada”, provocará ele, que será expulso da mansão nas cenas previstas para irem ao ar partir do próximo dia 21.

