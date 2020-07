Anna implora o perdão de Joaquim após revelar mentira terrível · .

Joaquim (Chay Suede) reagirá mal após descobrir que Anna (Isabelle Drummond) mentiu sobre a paternidade de Vitoria em Novo Mundo. O ex-secretário de dom Pedro (Caio Castro) culpará a escritora por tê-lo privado de participar momentos importantes da vida da filha. A mocinha implorará perdão pela mentira.

Apesar de estar feliz por descobrir que a bebê é sua filha de sangue, Joaquim admitirá que se sente traído e enganado. Anna tentará justificar a decisão de manter o segredo para proteger a filha das maldades de Thomas (Gabriel Braga Nunes).

“Posso imaginar o que está sentindo agora. Quando soube que você era casado com Elvira [Ingrid Guimarães], eu me senti magoada. Eu não lhe falei a verdade pensando em Vitoria. Você jamais deixaria que Thomas criasse a sua filha e você não poderia criá-la comigo”, explica a escritora.

“A dor que sinto agora é a dor das coisas que não vivi, a dor das primeiras noites que não dormi ao lado da minha filha. Os primeiros sorrisos dela não foram para mim, foram para Thomas. Ele tinha tudo o que eu mais queria na vida: uma família com você! E isso vai continuar doendo para sempre”, desabafará Joaquim.

Anna, então, pedirá perdão, mas Joaquim responderá que a desculpa não é capaz de voltar no tempo. A tristeza profunda do mocinho fará a escritora acreditar que a relação deles acabou, mas ele a surpreenderá em seguida, citando a perseverança que aprendeu na convivência com os índios.

“Joaquim poderia desistir, mas Tinga, não. No tempo em que estive com os índios aprendi a viver um dia após o outro, um dia de cada vez. E eu não posso viver um dia sequer sem você. Saber que Vitoria é minha filha é a maior alegria que eu poderia ter. Vamos ser a família mais unida que já existiu: eu, você, Vitoria e Quinzinho [Theo de Almeida Lopes]”, dirá ele, que selará o perdão com um abraço emocionado.

