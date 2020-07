Anna se vinga e faz Thomas engolir casamento falido goela abaixo · .

A derrocada de Thomas (Gabriel Braga Nunes) estará cada dia mais próxima em Novo Mundo. Anna (Isabelle Drummond) vai impor uma nova derrota ao vilão, desta vez na Justiça. Após um longo julgamento, a irmã de Piatã (Rodrigo Simas) conseguirá a guarda de Vitória e a anulação de seu casamento com o mau-caráter.

Para colocar as suas garras novamente na jovem, o calhorda recorrerá a um velho conhecido que atua como juiz nas cortes britânicas. Ele afirmará que a preceptora de Leopoldina (Leticia Colin) perdeu definitivamente o juízo ao fugir com Joaquim (Chay Suede) e expor a menina a diversas ameaças.

A batalha judicial se arrastará durante diversas cenas até que o magistrado declare o seu veredito nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quinta (23). “Diante de tudo que ouvi das partes, ficou claro que o senhor Johnson reconheceu Vitória como sua filha legítima. Apesar da senhora Johnson ter confessado que a menina é filha de outro homem, Thomas tem direitos”, analisará o mediador.

Desesperada, a protagonista de Isabelle Drummond interromperá. “O senhor não pode permitir que ele fique com a minha filha”, reclamará ela, que ainda levará uma tremenda bronca do especialista em leis. “Senhora, por favor, você expôs a menina a inúmeros perigos. Tudo parece indicar para uma situação de risco”, avaliará ele.

O sorriso no rosto do antagonista de Gabriel Braga Nunes, no entanto, não durará muito tempo. “Ainda assim, Anna me parece de posse de suas faculdades mentais, o que derruba a alegação de fragilidade mental por terra. A senhora depôs aqui de maneira lúcida, clara, racional e lógica”, atestará o togado.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Anna (Isabelle Drummond) e Thomas (Gabriel Braga Nunes) se enfrentam no tribunal britânico

Reviravolta

Com os nervos à flor da pele, Thomas subirá o tom das acusações contra a filha de sir Edward Millman (Ney Latorraca). Os seus protestos, entretanto, não surtirão efeito. “Estou diante de dois súditos britânicos, e a lei protege igualmente a todos. Vou acolher a reclamação do senhor Johnson, bem como o pedido de separação da senhora”, decidirá o ministro.

Anna explodirá de felicidade por continuar ao lado da herdeira, além de permanecer sob proteção dos guardas de Pedro (Caio Castro). Ela, contudo, tremerá na base ao descobrir que a decisão ainda não é definitiva.

“Diante dos fatos que ouvi, não me sinto em condições de deliberar sozinho. Preciso me reunir com autoridades da embaixada e consultar alguns juristas. Eu os convocarei novamente em breve”, alertará o julgador no folhetim que a Globo reprisa depois de adiar a estreia de Nos Tempos do Imperador.

