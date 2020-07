Anna vende a alma ao ‘capeta’ para acabar com a vida de Thomas · .

Anna (Isabelle Drummond) mais uma vez descerá até o inferno em Novo Mundo. A jovem irá até as masmorras do reino para propor um pacto macabro com Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco). Ela vai contrair uma dívida de sangue com o pirata diabólico atrás de alguma prova que possa incriminar Thomas (Gabriel Braga Nunes).

A professora de Português perderá uma chance de ouro de acabar com a raça do ex-marido durante um duelo nos jardins do convento de madre Assunção (Angela Rabello). Após ser desarmado pela irmã de Piatã (Rodrigo Simas), o vilão de Gabriel Braga Nunes aproveitará para fugir enquanto ela socorre Joaquim (Chay Suede).

A preceptora de Leopoldina (Leticia Colin), no entanto, não desistirá tão fácil de acabar com a vida do mau-caráter nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 24. Com sede de vingança, ela voltará à prisão da Corte para vender sua alma ao corsário de Leopoldo Pacheco em troca de informações privilegiadas.

“Eu vim lhe propor um acordo. Quero que o senhor me ajude a colocar Thomas na cadeia de uma vez por todas. O senhor tem algo que possa ser usado contra ele?”, disparará a protagonista de Isabelle Drummond. “Por que teria?”, debochará o capitão dos mares.

Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco) se surpreende com visita nas masmorras de Novo Mundo

Dívida de sangue

Anna explicará que já sabe sobre a incessante busca do criminoso pelo galeão Rey del Mar, que afundou na costa brasileira com um precioso carregamento de ouro e pedras preciosas. “A primeira vez que eu vim aqui eu já sabia que vocês dois haviam sido marujos na última viagem do meu pai. Agora eu sei o que estavam procurando também”, dirá a mocinha.

Esperta, ela ainda incitará Fred contra o antigo aliado para atingir seu objetivo. “Agora, me diga. Por que Thomas está solto e o senhor está preso? Por que virou um pirata, e ele foi promovido e virou herói da marinha britânica?”, alfinetará a mãe da pequena Vitória.

“Um falso herói, que fique bem claro. Ele é tão ardiloso quanto ambicioso”, resmungará o parceiro de Miss Liu (Luana Tanaka). Guiado pelo ódio e o ressentimento, o bandoleiro se mostrará disposto a abrir a boca por um preço alto.

“Eu sei disso. Descobri da pior maneira possível. Me casei com ele. O homem que pode ter matado meu pai. Ele matou ou não? Thomas insinuou que há uma possibilidade de sir Millman [Ney Latorraca] estar vivo. O que aconteceu com meu pai, capitão Sem Alma?”, exigirá a garota no folhetim de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

