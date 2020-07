Anos Incríveis ganha versão com família negra ambientada nos anos 1960 · .

Uma das séries mais cults de todos os tempos, Anos Incríveis (1988-1993) vai voltar à TV. Mas de cara nova, como um reboot da atração aclamada. A versão repaginada terá uma família negra protagonista no Estado do Alabama, interior dos Estados Unidos, e será ambientada nos anos 1960, mesma época em que se passou a série mãe.

Astro de Anos Incríveis, Fred Savage está à frente deste projeto, junto com Lee Daniels, um dos criadores de Empire (2015-2020). A produção chega como um produto do grupo Disney: será exibida pela rede ABC (nos Estados Unidos) e produzida pelos estúdios de televisão 20th Century Fox.

O formato da trama será o mesmo: a narração do cotidiano e das experiências vividas por uma família negra de classe média na cidade de Montgomery (Alabama), um local de muita turbulência social devido à segregação racial vigente por lá.

A ideia da nova Anos Incríveis tecnicamente só está no papel. Mas caso a ABC rejeite o produto final (ou seja, o primeiro episódio gravado) terá de pagar uma multa altíssima. Tradicionalmente, uma rede topa um negócio desse tipo porque acredita que o projeto tem tudo para dar certo.

Savage será o diretor do piloto, dando sequência a sua carreira bem-sucedida atrás das câmeras. O roteiro ficará por conta de Saladin K. Patterson, com vasta experiência em comédias como The Big Bang Theory (2007-2019), na qual trabalhou nas três últimas temporadas.

Inicialmente exibida no Brasil pela TV Cultura nos anos 1990, Anos Incríveis foi um sucesso absoluto. A série acompanhava a vida de Kevin Arnold (Savage), entre os anos 1968 e 1973, um adolescente de classe média. Além de Savage, Josh Saviano (o Paul Pfeiffer) e Danica McKellar (a Winnie Cooper), foram alçados a astros mirins.

Anos Incríveis teve 115 episódios espalhados em seis temporadas. Ganhou quatro prêmios Emmy, incluindo um de melhor comédia logo pela primeira leva de episódios. Ao todo, foram 22 vitórias nas mais variadas premiações.

