Antenor se gaba de rasteira em Tereza Cristina e quebra a cara · .

Antenor (Caio Castro) vai se gabar da rasteira que armará para Tereza Cristina (Christiane Torloni). O estudante de Medicina entregará a um jornalista o vídeo que Marcela (Suzana Pires) fez antes de morrer. Porém, a vilã de Fina Estampa escancarará seu segredo antes da bomba estourar e o fará quebrar a cara.

“Esse segredo vai finalmente ser revelado graças a mim. Agora sim, dona Tereza Cristina vai entrar pelo cano”, dirá Antenor a Daniel (Guilherme Boury). Patrícia (Adriana Birolli) ouvirá a história e implorará para saber o que está para acontecer. “Ela tem o direito de saber”, pedirá Daniel. O filho ambicioso de Griselda (Lilia Cabral) acabará adiantando para ela que sua mãe sempre mentiu sobre sua origem.

Enquanto isso, a megera canastrona convocará vários repórteres para contar que sua mãe era empregada da família Buarque Siqueira. Dessa forma, ela ainda colocará um fim às chantagens que sofre.

A madame só chamará a imprensa porque tentará matar o jornalista contatado por Antenor, mas não conseguirá. Ele dará o furo de reportagem. A rival de Griselda atribuirá a si mesma o papel de justiceira dos pobres e oprimidos. “Considero uma indenização trabalhista”, vai declarar.

A história da origem pobre da madame ganhará os jornais. Logo a mansão da patroa de Crô (Marcelo Serrado) ficará cercada de repórteres sedentos por uma entrevista sobre o caso da filha da empregada que foi adotada pela família dos patrões.

Teia de mentiras

Sem imaginar que a versão do seu passado é uma invenção de Íris (Eva Wilma) para se vingar do marido traidor, a “jacaroa do Nilo” resolverá assumir o que ela acredita ser verdade. “Minha mãe foi obrigada a trabalhar dia após dia e a enfrentar maus-tratos e humilhações que a levaram ao caminho sem volta da loucura”, dirá.

“Por essa razão, os milhões que recebi de herança, apesar de não compensarem o sofrimento vivido por uma santa mulher que dedicou toda a sua vida àqueles que a escravizaram… Graças a esses milhões, que considero uma indenização trabalhista, lhe foi feita justiça!”, continuará a assassina de Marcela.

A vilã, no entanto, não é filha da tal empregada. Sua mãe é mesmo a irmã de Íris, que teve um caso com o cunhado. Para dar o troco e punir a sobrinha pela traição que sofreu, a personagem de Eva Wilma inventou a história da origem pobre, que a atormentará durante boa parte da trama.

Só na última semana é que Tereza Cristina descobrirá a verdade sobre sua origem. Álvaro (Wolf Maya) é quem vai acabar com anos e mais anos dessa teia de mentiras. Porem, antes disso, Antenor ficará de queixo caído ao ver a volta que a sua ex-sogra dará para se sair bem. As cenas vão ao ar a partir do próximo dia 20.

