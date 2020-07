Antes terror da Globo, A Praça É Nossa despenca no Ibope com reprises na pandemia · .

Um dos poucos programas da TV brasileira a ameaçar a liderança da Globo no Ibope, A Praça É Nossa sofreu um baque com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Impedida de gravar novos episódios, o humorístico do SBT exibe reprises, com direito até a apresentações clássicas. O resultado não é o mesmo de antes. A audiência na última quinta-feira (16) foi de 7,3 pontos de média na Grande São Paulo. Bem longe da Globo, a atração foi apenas a quarta mais vista do SBT.

As últimas quatro exibições de A Praça É Nossa às quintas tiveram média de 7,3 pontos. É uma queda de 28% em comparação com as últimas quatro edições antes da quarentena, que registraram a média de 10,1.

Aquele era um desempenho digno de tomar o primeiro lugar da Globo. Mas ontem a atração foi tão mal que ficou atrás de Chiquititas (7,6 pontos), Programa do Ratinho (8,0) e Roda a Roda (8,8).

No edição desta semana, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega fez uma gravação inédita dentro do seu escritório, contando alguns bastidores do programa antes de serem exibidos quadros antigos, com humoristas consagrados que sentaram no banco da praça mais famosa da TV, como Rony Cócegas (1940-1999), com seu personagem Lindeza, e Ronald Golias (1929-2005).

Veja abaixo as audiências de quinta-feira, 16 de julho:

Média do dia (7h/0h): 16,4 Bom Dia São Paulo 7,3

Bom Dia Brasil 8,5

Encontro com Fátima Bernardes 7,3

SP1 12,6

Jornal Hoje 11,8

Sessão da Tarde: Incontrolável 12,5

Êta Mundo Bom! 22,0

Malhação 18,5

Novo Mundo 19,0

SP2 23,3

Totalmente Demais 29,9

Jornal Nacional 29,6

Fina Estampa 32,9

Mestre do Sabor 20,3

The Good Doctor 12,9

Jornal da Globo 7,7

Conversa Com Bial 5,9

Segredos em Família 4,9

Corujão: Surpresa em Dobro 4,0

Hora 1 3,9





Média do dia (7h/0h): 6,0 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 1,9

Balanço Geral Manhã (rede) 1,0

Balanço Geral Manhã (local) 2,9

Fala Brasil 4,0

Hoje em Dia 4,5

JR 24H (Manhã) 4,8

Balanço Geral 7,3

A Escrava Isaura 7,9

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,5

Cidade Alerta 8,1

JR 24H (Tarde) 7,5

Jornal da Record 7,5

Apocalipse 6,2

Jesus 5,2

Em Nome da Justiça 4,4

Chicago Med: Atendimento de Emergência 3,2

JR 24H (Madrugada) 2,0

Inteligência e Fé 1,1







Média do dia (7h/0h): 5,6 Primeiro Impacto 3,9

Bom Dia & Cia 5,6

Triturando 3,8

Casos de Família 4,3

O Que a Vida Me Roubou 6,0

Betty a Feia em NY 6,6

SBT Brasil 6,5

Roda a Roda 8,8

Cupom Premiado Baú 9,1

Chiquititas 7,6

Cúmplices de um Resgate 5,9

Programa do Ratinho 8,0

A Praça É Nossa 7,3

The Noite 4,6

Operação Mesquita 2,9

Triturando (reapresentação) 2,4

Primeiro Impacto 2,7







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

