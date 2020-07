Antonia Fontenelle ameaça iniciar ‘terceira guerra mundial’ contra Felipe Neto; entenda · .

Disposta a continuar brigando judicialmente com Felipe Neto, Antonia Fontenelle ameaçou iniciar uma “terceira guerra mundial” com o youtuber caso suas redes sociais sejam tiradas do ar. A apresentadora disse na madrugada desta sexta-feira (10) que descobriu que os advogados do inimigo entraram com um pedido na Justiça para que seus perfis no Instagram e Facebook sejam derrubados.

“Só digo uma coisa, se entrarem numa de derrubar minhas redes, vocês irão saber que é terceira guerra mundial. E tenho dito”, escreveu a dona do canal Na Lata no Twitter.

Mais cedo e sem citar nomes, Felipe havia postado na mesma rede social algo que poderia ser relacionado à nova treta com Fontenelle. “Gente, às vezes é preciso falar o óbvio: Não é censura se você age contra as regras da plataforma”, resumiu o produtor de vídeos.

Antonia está sendo processada por Felipe e Luccas Neto por ter compartilhado um vídeo que associava os dois irmãos à pedofilia. A Justiça determinou que ela apagasse o conteúdo falso das redes sociais.

Recentemente, a viúva de Marcos Paulo (1951-2012) iniciou uma campanha chamada Mães Contra Felipe Neto, em que compartilha vídeos de mulheres declarando que não deixam seus filhos acessarem o canal do youtube dele, com o intuito de “proteger as crianças” de conteúdo nocivo.

Confira as publicações de Antonia Fontenelle e Felipe Neto no Twitter:

Gente, às vezes é preciso falar o óbvio: Não é censura se você age contra as regras da plataforma. Ponto.

Soube que os advogados do imoral do Felipe Neto 🤮 entraram com 1 pedido sei lá pra que relacionado ao meu Facebook e meu Instagram hahahahaha mooorrttaa. Só digo uma coisa, se entrarem numa de derrubar minhas redes, vocês irão saber que é terceira guerra mundial. E tenho dito.

