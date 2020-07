Antonia Fontenelle faz paródia de vídeo de Val Marchiori com Bia Doria · .

Antonia Fontenelle fez uma paródia do polêmico vídeo em que Bia Doria e Val Marchiori falaram que os moradores em situação de rua não podem ser ajudados com marmitas, pois, apesar de terem a opção de irem para abrigos, eles escolhem a via pública para fugir das responsabilidades. Ao lado da atriz Carol Marra, Fontenelle interpretou a socialite enquanto a colega incorporou a mulher do governador de São Paulo.

O vídeo com a brincadeira tem mais de quatro minutos e foi publicado no Instagram da youtuber neste domingo (12). No início, ela entra em uma sala e diz que está chegando para fazer uma visita ao Palácio dos Bandeirantes e encontrar a amiga “Lia”. A todo momento, Fontenelle repete a palavra “hello”, quase que um bordão de Val, identificada como “Gal” na paródia.

“O nosso principal projeto social é o inverno solidário, nós estamos arrecadando roupas e cobertores, mas novos. Usados a gente não está aceitando”, ironizou a personagem de Carol Marra, que começou a citar marcas de roupas de grife.

“Nos abrigos, eles têm comida, têm coisas para se aquecer, acaba que eles não criam responsabilidades, então o abrigo não é muito bom. Não é legal dar comida porque eles criam uma preguiça e deixam de correr atrás das coisas”, soltou Lia. “Não é pra dar comida pros moradores de rua? Só servir no abrigo?”, questionou Gal.

Na sequência, elas provocaram ainda mais e afirmaram que São Paulo tinha inúmeros abrigos e que o governador João Doria havia importado tudo da China. No fim, as duas caíram na gargalhada ao brincarem sobre as obras de artes do Palácio.

As “homenageadas” Val Marchiori e Bia Doria não se manifestaram sobre o post até o momento. Assista ao vídeo abaixo:





Vídeo polêmica

A fala de que moradores em situação de rua escolhem a via pública para fugir das responsabilidades causou revolta nas redes sociais. Em nota divulgada no último dia 3, Bia Doria alegou que tiraram do contexto a frase dita por ela.

“O que quis dizer é que se conseguirmos convencer as pessoas que vivem nas ruas a irem para os abrigos públicos, onde terão alimentação de qualidade dentro das normas de higiene da vigilância, traremos mais qualidade de vida para elas”, publicou.

Veja o vídeo original e o posicionamento de Bia Doria abaixo:









