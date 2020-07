Antonio Cordón chega ao Betis mirando a renovação do clube

A fraca temporada do Real Betis na temporada em que se encerrou a pouco tempo ligou o sinal de alerta na diretoria, escancarando a necessidade de uma renovação. Para isso, depois da contratação do técnico chileno Manuel Pellegrini, agora chega o experiente Antonio Cordón para a vaga de diretor desportivo.

Esta dupla – que agora faz parte dos andaluzes – já trabalhou junta antes e obteve bastante sucesso. Entre 2004 a 2009, Pellegrini e Cordón estiveram no Villarreal, levando a equipe às semifinais da Liga dos Campeões em 2006 e ao vice-campeonato da La Liga em 2008.



(Foto: Divulgação)

Após ficar um bom tempo no Submarino Amarelo, em 2016, Cordón aceitou o desafio de construir a equipe do Monaco. Mais um sucesso na carreira: na temporada 2016/2017 superou o Paris Saint-Germain e ganhou a Ligue 1, único time a obter este feito nos últimos oito anos. O dirigente é um nome estabelecido mundialmente.

O Real Betis enxergou uma oportunidade de trazer Cordón de volta à Espanha, sua terra natal, e reuni-lo com Pellegrini, treinador com quem teve grande sucesso. “Há muito trabalho a fazer aqui no Betis, fui apresentado às pessoas hoje. A coisa mais importante é focar no mercado de transferências que está por vir, e que será complicado. Esta será a base em que trabalharei”, disse.

Motivação não falta para Cordón, que acredita conseguir montar uma equipe competitiva para fazer o Betis voltar aos bons tempos. “Estou aqui para acordar um gigante. Você pode sonhar, e eu sonho com o Real Betis lutando perto desses lugares europeus. Para mim, é um prazer estar aqui. No meio do mês, o Presidente e José Miguel me chamaram para me dizer sobre esse interesse e eu não pensei duas vezes. O Betis sempre foi uma equipe protagonista, com grande tradição, com grandes fãs, e temos um projeto agradável à frente, com um trabalho bem estruturado”, completou.