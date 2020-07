Aos 64 anos, Mister M reaparece na TV e revela contato com ‘outra dimensão’ · .

Sucesso como um quadro do Fantástico em 1999, o mágico que interpreta o personagem Mister M enfrentou um câncer de próstata recentemente. Aos 64 anos, Val Valentino, nome artístico de Leonard Montano, vai reaparecer na TV brasileira na noite desta quarta-feira (8), quando será exibida uma entrevista no The Noite, do SBT. A Danilo Gentili, o ilusionista fala que teve um contato com “outra dimensão”.

Segundo o mágico, foi após essa mensagem do Além que ele se curou da doença. “Na época, me deram poucos meses de vida. Eu pensei que, se outras pessoas se curaram, eu também conseguiria. Recebi uma mensagem de outra dimensão de como eu poderia me curar e, graças a Deus, ainda estou aqui”, falou Valentino.

O Mister M tinha falado sobre o câncer para a Record, em 2017, quando chegou a pedir ajuda financeira para custear o tratamento. Dois anos depois, o ilusionista avisou que estava curado.

O norte-americano disse que estava de férias no Brasil em março deste ano, mas precisou esticar a permanência no país por conta da pandemia. Ele também relembrou as ameças de morte que recebeu na época em que revelava os truques de ilusionismo na TV.

“Os mágicos formaram uma organização contra a revelação dos truques. Eles juntaram dinheiro para contratar um gângster e me assassinar. Isso está documentado”, assegura o profissional.

Val Valentino também comentou sobre a escolha do nome que o tornou famoso no Brasil: “No mundo todo sou conhecido como Masked Magician, o Mágico Mascarado. Mas como é difícil traduzir para o dialeto brasileiro, a outra rede [Globo] falou para facilitar e ficou Mister M”.

Durante a gravação do The Noite, que vai ao ar no início da madrugada de quarta (8) para quinta-feira (9), o Mister M ainda revelou a Danilo Gentili um truque de mágica.

