Luciano Huck virou alvo de piadas na internet após a prisão de Ricardo Nunes, fundador da rede varejista de eletrodomésticos, nesta quarta-feira (8). O apresentador mantém uma amizade de alguns anos com o empresário, que é acusado de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. “Vi que você apagou as fotos com o Ricardo Eletro. Tá tudo bem?”, debochou a usuária identificada como Karola.

O dono da rede varejista foi preso em São Paulo na Operação Direto Com o Dono, que investiga mais empresários do ramo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos e apura a sonegação de cerca de R$ 400 milhões em impostos que deveriam ter sido pagos ao Estado de Minas Gerais. A Justiça ainda determinou o sequestro de bens e imóveis de Ricardo Nunes, avaliados em cerca de R$ 60 milhões.

Assim que a notícia da prisão foi divulgada, o nome de Luciano Huck apareceu nos assuntos mais comentados do Twitter. O funcionário da Globo já foi visto algumas vezes ao lado de Nunes e também fez publicações com elogios ao empresário. A Ricardo Eletro, inclusive, já figurou entre os principais patrocinadores do Caldeirão do Huck.

Rapidamente, os internautas resgataram imagens do apresentador com Ricardo e debocharam das amizades ruins do marido de Angélica. “Luciano Huck deve ser muito inocente porque só anda com tranqueira, Ricardo Eletro é o mais recente amigo criminoso preso!”, afirmou Jederson Eugênio em uma publicação acompanhada de imagens do artista com Luiz Inácio Lula da Silva e Aécio Neves.

“Luciano Huck sabe reconhecer uma boa amizade”, escreveu Emelin Sousa. “Luciano Huck correndo pras redes sociais apagar fotos e elogios a mais um amigo criminoso”, comentou a internauta Danilandia, se referindo ao episódio em que o apresentador apagou as publicações ao lado de Aécio Neves quando o senador foi denunciado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

“Eu acho que tinham que criar uma operação chamada “Caldeirão do Huck” para investigar todo o círculo de amizade do Luciano Huck. O cara só tem amigo bandido. O último a ser preso foi o fundador da Ricardo Eletro”, sugeriu Dani Bacedo.

Já Alexandra Schuartz defendeu o funcionário da Globo: “Culpar Luciano Huck por ser amigo de um empresário beira o ridículo. Por acaso seus amigos te contam que estão sonegando impostos?”.

Confira as reações no Twitter:

Oi Luciano Huck vi que você apagou as fotos com o Ricardo Eletro.

Tá tudo bem? só amigão gente boa né 😂

— Karola. (@meninakarolinaa) July 8, 2020

I o Luciano Huck que ja ta virando meme porque o fundador da Ricardo Eletro foi preso por sonegação milionária 😂😂 pic.twitter.com/nuMCZ3LXtn

— IGOR (@claro_igorr) July 8, 2020

Luciano Huck deve ser muito inocente porque só anda com tranqueira, Ricardo Eletro é o mais recente amigo criminoso preso!!! pic.twitter.com/zUogIL64zm

— Jederson Eugênio 🎵 (@EugenioJfesp) July 8, 2020

Luciano Huck sabe reconhecer uma boa amizade pic.twitter.com/XRiyZLhVng

— EMELIN (@emelinsousa) July 8, 2020

Luciano Huck já apagou as fotos com o dono do Ricardo Eletro na Austrália??????

— Haddad Debochado 🇧🇷🏡 (@HaddadDebochado) July 8, 2020

Luciano Huck correndo pras redes sociais apagar fotos e elogios a mais um amigo criminoso pic.twitter.com/SjRfUmgatd

— Doutor sem tese (@danilandia_) July 8, 2020

eu acho q tinham q criar uma operação chamada “Caldeirão do Huck” para investigar todo o círculo d amizade d Luciano Huck.. o cara só tem amigo bandido.. o último a ser preso foi o fundador da Ricardo Eletro..

— Dani Bah (@danibacedo) July 8, 2020

O Luciano Huck só tem amigo bacana né? Aecim, Moro, dono da Ricardo Eletro, dono do Madero!

— Mari (@maristrassburge) July 8, 2020

A vida não tá fácil para os tucanos, mesmo os enrustidos como Luciano Huck, prenderam mais um abiguinho dele. Ele precisa tirar foto com a Verinha 500k, seu marido e Dória. kkk pic.twitter.com/cIpX5cdA5h

— 100% Jair! 100% Anti LuloTucanos SDV 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@jair_sdv) July 8, 2020

Opa o amiguinho do Luciano Huck?! pic.twitter.com/yVTmdSjkIV

— Andréa R. Bolsonaro👩🏼‍💻🧉🔫🇪🇪🇧🇷 (@deaquadrosr) July 8, 2020

Luciano Huck já já vai começar a apagar as fotos nas redes sociais com Ricardo Nunes …

Em 3 , 2 , 1… valendo ! pic.twitter.com/hmF5pGZApO

— Luciana Brasil (@Lu_ArretadaDe) July 8, 2020

Culpar Luciano Huck por ser amigo de um empresário beira o ridículo. Por acaso seus amigos te contam que estão sonegando impostos? Me pergunto pra que investigar se nada acontece com poderosos no Brasil, rios de dinheiro pra bancar o judiciário + caro e ineficiente do planeta.

— Alexandra Schuartz (@alec_schuartz) July 8, 2020

o silêncio de Luciano Huck sobre a prisão do fundador da Ricardo Eletro é ensurdecedor

— Pedro Passos (@meunomeispedro) July 8, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução