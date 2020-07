Apesar de esticada, As Aventuras de Poliana acabou de forma corrida e capenga · .

Apesar de ter sido esticada até não poder mais, As Aventuras de Poliana conseguiu terminar de forma corrida e capenga. Com a pandemia do coronavírus (Covid-19) interrompendo as gravações de Poliana Moça, o SBT optou por reeditar os capítulos finais da primeira temporada para fazer a novela ganhar dias extras. Entretanto, a estratégia causou um desfecho completamente sem graça e com muitos buracos na narrativa.

O final da trama protagonizada por Sophia Valverde foi exibido na noite de segunda-feira (13), mas não terminou antes de adiantar alguns spoilers do que o público poderá ver na segunda temporada da história, prevista para estrear apenas em 2021.

O capítulo explorou a saída da personagem de Larissa Manoela –estrela do SBT que não renovou seu contrato para poder assinar com a Globo– e também exibiu longos clipes musicais para preencher o tempo; mas deixou de fora grandes questões para quem acompanhou a saga ansioso pelos seus desfechos.

No penúltimo dia de exibição da novela, a robô Esther (Manuela Kfouri) foi sequestrada por Waldisney (Pedro Lemos) e Violeta (Gabriela Saadi). O que aconteceu com a ruiva depois disso? Não sabemos, porque não se falou sobre ela no último capítulo. Como a atriz Manuela Kfouri não teve seu contrato renovado para a segunda fase do folhetim, será que a história a personagem ficará por isso mesmo?

Os atores Lawrran Couto, Bela Fernandes e Mylla Christie também deixaram o elenco da trama escrita por Iris Abravanel, mas sem qualquer despedida honrosa, mesmo com eles atuando após três anos como Guilherme, Filipa e Verônica, respectivamente. A última cena da família de Roger (Otávio Martins) foi durante uma visita na cadeia.

Depois de colocar um grande drama na reta final, com Poliana paraplégica após ser atacada pela irmã androide, os autores acharam normal deixar possíveis cenas da garota se recuperando de fora.

O milagre da ciência encontrado por Pendleton (Dalton Vigh) foi um tratamento avançado no exterior. Deve ter sido muito bem-sucedido, pois a personagem de Sophia Valverde apareceu andando de muletas sem mais nem menos após uma passagem de tempo sem explicações para quem torcia pela menina.

reprodução/sbt

Marcelo (Murilo Cezar) e Luísa (Thaís Melchior) se casaram em uma cena rápida e sem graça

Sem emoção

Cena esperada no final de qualquer folhetim, o tão esperado casamento dos mocinhos Luísa (Thaís Melchior) e Marcelo (Murilo Cezar) acabou exibido no antepenúltimo capítulo. A festa tão adiantada acabou de vez com qualquer possibilidade de emoção para as últimas cenas deles. Nem parece que o casal passou por diversas dificuldades para terem o sonhado “felizes para sempre”.

E a falta de explicação sobre o que aconteceu com alguns personagens foi sentida pelos telespectadores da novelinha. “Eu achei que o final não contou o que realmente aconteceu com a maioria do pessoal que saiu, tipo Filipa e Guilherme não ganharam um final bom”, reclamou Mariana Daniela nos comentários do capítulo postado pelo SBT no YouTube.

“Eu esperava mais desse final, pensei que seria mais emocionante. A pessoa sofre o capítulo todo para chegar no fim e não ter um final feliz”, concordou Maria Flor. “E eu ansioso pra ver o que o Waldisney ia fazer com a Esther”, lembrou Tiago Bernardes Ferreira.

Depois de uma despedida sem choro nem vela, a novela infantojuvenil tem a possibilidade de ser reinventada e consertar essas derrapadas quando voltar ao ar como Poliana Moça. Cabe a autora Iris Abravanel conseguir cumprir a missão de entregar uma narrativa mais completa e com as respostas que o público deseja na continuação dessa história.

© 2020 . | Proibida a reprodução