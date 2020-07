Aplicativos Caixa Tem, FGTS e loterias enfrentam problemas nesta quarta-feira

Trabalhadores relatam dificuldades desde a última quinta-feira (02) com o aplicativo Caixa Tem.

Nesta quarta-feira (08), usuários que tentavam acessar os aplicativos Caixa Tem, FGTS e loterias relataram que tiveram que enfrentar lentidão e instabilidade. Ainda, há relatos de problemas para entrar no aplicativo do internet banking da Caixa.

Trabalhadores relatam dificuldades desde a última quinta-feira (02) com o aplicativo Caixa Tem, que é usado para movimentar o dinheiro do auxílio emergencial e o FGTS emergencial.

Na manhã desta quarta (08), usuários também enfrentaram fila no aplicativo FGTS, onde o trabalhador pode consultar o saldo de suas contas e até saber em qual data o recurso será depositado na poupança digital da Caixa.

Aqueles que tentaram entrar no aplicativo de loterias da Caixa na manhã desta quarta-feira também se depararam com problemas. Usuários foram informados que o serviço estava indisponível. O aplicativo do internet banking da Caixa também apresentava problemas, com um aviso de que não era possível estabelecer conexão com a internet, mesmo não havendo problemas na rede de conexão.

Até o momento, a Caixa não se pronunciou sobre os problemas nesses serviços.