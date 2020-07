Após 3 meses do inicio do auxílio de R$600, desempregados ficam sem receber

O auxílio emergencial foi criado pelo governo em 2 de abril deste ano com o intuito de ajudar aqueles que foram fortemente atingidos pela crise causada pelo novo coronavírus. Entretanto, passados três meses desde a primeira parcela, há uma grande parte dos brasileiros que ainda não receberam o recurso.

Em razão da urgência, o governo precisou montar às pressas um sistema capaz de analisar registros de emprego, renda, composição familiar, cadastros em programas sociais e outras informações que definem quem pode receber as parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200. Porém, o sistema criado não está respondendo como esperado.

Enquanto muitas pessoas lidam com o desemprego e a falta de renda nessa crise, outras pessoas que não precisavam do auxílio acabaram recebendo o recurso, em alguns casos por falha no sistema e outros por fraude.

Na última quinta-feira (2), acabou o prazo para se cadastrar no programa. Quem continua com o pedido em análise, segue na esperança de ser aprovado.

Quem pode receber o auxílio emergencial?

Será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de: