Após 7 dias, CNN tira do ar advogado que discutiu com Coppolla e criticou Bolsonaro · .

Marcelo Feller durou apenas cinco edições no quadro O Grande Debate, da CNN Brasil. O advogado foi dispensado nesta quinta-feira (16) após bater boca com Caio Coppolla e tecer duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro. As informações foram confirmadas pelo canal ao .. Para o programa de hoje, foi escalado Bruno Salles.

Este é o terceiro advogado que deixa o quadro de debates. Gabriela Prioli e Augusto de Arruda Botelho pediram para sair da atração mais ruidosa do canal de notícias.

A CNN Brasil não justificou o motivo de dispensa de Feller, apenas reforçou que o advogado não era contratado do canal, mas um convidado do quadro de debates.

A dispensa teria sido motivada por algumas declarações de Feller, que disse em O Grande Debate que a omissão do presidente Jair Bolsonaro na gestão da saúde pública seria um dos fatores principais do elevado número de mortes no país por conta do novo coronavírus.

Bruno Salles é o substituto de Marcelo Feller

O youtuber Caio Coppolla, que é defensor do presidente da República, se revoltou e questionou se o advogado estaria acusando em rede nacional o líder do poder executivo de ser assassino por omissão. Feller, sem meias palavras, afirmou que considera Bolsonaro “absolutamente omisso”.

Nas redes sociais, Feller ganhou apoio da parcela da audiência do canal que é contra o presidente da República, mas enfrentou a ira e a pressão dos aliados de Bolsonaro. Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro Abraham Weintraub, disse no Twitter que as declarações do advogado eram “gravíssimas” e que as submeteria a André Mendonça, atual ministro da Justiça.

Bruno Salles, o quarto advogado selecionado pela CNN Brasil para o quadro, pertence ao grupo Prerrogativas, que discute pautas sobre direito e democracia, do qual também participam seus três antecessores em O Grande Debate.

