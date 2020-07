Após abandono no altar, Sandra faz pacto demoníaco por fortuna · .

Em Êta Mundo Bom!, Candinho (Sérgio Guizé) pagará caro por abandonar Sandra (Flávia Alessandra) no altar. Humilhada, a irmã de Celso (Rainer Cadete) preparará uma vingança diabólica para deixar Anastácia (Eliane Giardini) e o filho na miséria. Ela usará todo o seu charme para convencer Araújo (Flávio Tolezani) a dar um golpe na milionária.

Cruel e sanguinária, a megera não terá escrúpulos ao explorar o maior sonho do advogado para se apossar na surdina da grana de sua tia. Ela convencerá o administrador da fábrica a afanar o dinheiro da produção de sabonetes para financiar a cirurgia de Claudinho (Xande Valois) –a única forma de fazer o menino voltar a andar.

A perua, claro, contará mais uma vez com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão). “É um plano para me apossar de toda a fortuna dela. Tiro Candinho, tiro esse filho que está para vir, tiro titia. Ficamos eu, você e o dinheiro”, dirá a rival de Maria (Bianca Bin).

Após duas tentativas frustradas de roubar os bens da personagem de Eliane Giardini, o malandro ficará com um pé atrás. “É ver para crer. Como pretende tomar o dinheiro da sua tia? Eu já esperei demais o que você me prometeu”, reclamará o malandro.

A dondoca explicará que, dessa vez, o cafajeste não dará as caras já que ela tomará as rédeas da situação. “Você terá de ficar às sombras, escondido. Mas do que nunca há um ponto fraco na engrenagem que move a fortuna de titia. É esse ponto fraco que vou atacar”, disparará a vilã de Flávia Alessandra.

Sandra (Flávia Alessandra) propõe aliança macabra para Ernesto (Eriberto Leão) no folhetim

Sanguessuga

Sandra detalhará tintim por tintim a sua estratégia para convencer o marido de Hilde (Guilhermina Guinle) a passar a perna em Anastácia. “Mas esse homem há de ser muito fiel a sua tia, não?”, estranhará o antagonista de Eriberto Leão.

“Sim, mas ele precisa de dinheiro. Muito dinheiro. Eu penso que se souber agir, ele me ajudará. Eu sei agir, não sei?”, questionará a víbora, jogando-se de vez nos braços do amante para convencê-lo.

Ele aceitará o pacto diabólico. “Está certo. Terei toda a paciência do mundo para ajudá-la nesse plano. Se der certo de verdade, vai nos deixar ricos”, avaliará Ernesto nos próximos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco.

