Após contestação, mais de 800 mil cadastros receberão auxílio emergencial

Novos 805.318 cadastros foram liberados para receber o auxílio emergencial de R$ 600 após feita contestação. A Dataprev enviou à Caixa lote de pagamento desse grupo que havia contestado o resultado.

Essas contestações foram feitas entre 23 de abril e 19 de julho. O resultado é exibido no site ou app da Caixa. Na última sexta-feira, 24 de julho, o Ministério da Cidadania havia homologado 1,84 milhão de solicitações.

Com a adição, agora são 66,9 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600. O número abrange os beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único e quem fez inscrição pelo site e app. O investimento é de R$ 134,8 bilhões.

Você Pode Gostar Também:

Ainda há 903.719 pessoas com cadastro com dados inconclusivos. Esse grupo pode complementar o cadastro para ser analisado e aguardar a resposta definitiva. A correção dos dados pode ser feita no site ou app.

Por fim, há 123.007 cadastros em processamento. O número representa 0,08% de todo o cruzamento de dados. A Dataprev já processou, até agora, 150.489.558 cadastros, o que representa 99,92% do total.

De acordo com a Dataprev, cada vez que há o cruzamento de dados, o método de verificação é melhorado para que o resultado seja bem apurado. A contestação pode ser feita quando o cidadão recebe resposta negativa no cadastro, preencheu todas as informações corretamente e acredita que cumpre aos requisitos. A contestação pode ser feita pelo site ou app ou pela Defensoria Pública da União.