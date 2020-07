Após deixar o Jornal da Record, Adriana Araújo tem data para voltar à TV · .

Após sair da apresentação do Jornal da Record no último dia 18, Adriana Araújo já tem uma data para voltar à TV. A partir de 23 de julho, uma quinta-feira, a jornalista estreia no comando do semanal Repórter Record Investigação. Ela foi substituída por Christina Lemos no principal noticioso da emissora após criticar nas redes sociais a cobertura que a Record tem dado ao coronavírus (Covid-19).

A ida de Adriana Araújo para o Repórter Record Investigação já havia sido informada no comunicado que Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo, enviou para a equipe ao falar sobre a dança das cadeiras. Mas naquela ocasião, em de 19 junho, a data de retorno da âncora ainda não estava definida.

“Após um ciclo muito vitorioso à frente do JR, Adriana Araújo levará toda a sua experiência ao comando do Repórter Record Investigação, que volta à nossa grade agora em julho, todas as quintas-feiras às 22h30”, avisou ele.

O programa de reportagens comandado por Adriana vai entrar no lugar do Em Nome da Justiça, de Luiz Bacci, que terá seu último episódio exibido em 16 de julho.

Adriana Araújo na Record

A jornalista está na Record desde janeiro de 2006, quando saiu da Globo para ser âncora do JR ao lado do veterano Celso Freitas. Três anos depois, ela foi deslocada para ser correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, pois a emissora havia contratado Ana Paula Padrão para assumir a função de comandar o principal telejornal da casa.

Entre 2009 e 2013, a mineira passou por diferentes áreas na emissora. Foi repórter especial, sendo enviada para cobrir fatos como o resgate dos mineiros do Chile, em 2010, e o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011.

Também esteve nos Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, comandou entrevistas e debates eleitorais, além de fazer reportagens e apresentar o Domingo Espetacular.

Com a saída de Ana Paula Padrão da Record, Adriana retornou ao posto de âncora do JR em 26 de março de 2013. E, desde então, se manteve como titular do telejornal ao lado de Celso Freitas. Agora, depois de sete anos, vai para o Repórter Record Investigação.

