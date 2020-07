Após deixar o Tottenham, Vertonghen desperta interesse da Roma

Com o objetivo de fortalecer o elenco para a próxima temporada, a Roma busca contratações para a defesa. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, a equipe italiana tem interesse no zagueiro Jan Vertonghen, que recentemente encerrou uma passagem de oito anos no Tottenham.

A publicação aponta que a Roma está disposta a oferecer um vínculo de dois a três anos para Vertonghen. Por ter encerrado seu contrato com os Spurs, o jogador 33 anos está livre no mercado e chegaria sem custo de transferência.

O zagueiro belga é uma opção mais viável financeiramente do que Chris Smalling, do Manchester United, que também desperta interesse dos italianos. No entanto, uma negociação não inviabiliza, necessariamente, a outra.

Aos 33 anos, Vertonghen tem passagens pelo futebol holandês, onde defendeu Ajax e RKC, e pela Inglaterra, onde teve uma longa passagem pelo Tottenham.