Após denúncia, Esther fica com fama de ‘mãe de aluguel’ · .

Beatriz (Monique Alfradique) decidirá processar Danielle (Renata Sorrah) para conseguir a guarda de Vitória, que foi gestada por Esther (Julia Lemmertz) em Fina Estampa. Ela envolverá a ex-mulher de Paulo (Dan Stulbach) em um escândalo ao escancarar o caso para um jornalista. A notícia vai repercutir, e a estilista ficará com fama de “mãe de aluguel”.

Com a ajuda de Celina (Ana Rosa), mulher que é inimiga da médica, a funcionária de Griselda (Lilia Cabral) irá até um escritório de advocacia para uma consulta com Gouveia (Dudu Sandroni). Por influência da avó de Pedro Jorge (Vitor Colman), ela também dará uma entrevista ao jornal Diário de Notícias.

Após as orientações do profissional, que a aconselhará a jovem a denunciar Danielle ao Conselho Regional de Medicina, a personagem de Monique Alfradique terá de passar contatos de Esther. “Preciso do nome completo da outra, da mãe de aluguel”, dirá o Gouveia, referindo-se à mulher que fez a fertilização com óvulo doado por Beatriz na novela das nove.

Celina, então, explicará a Beto (Danilo Sacramento) que ele, como jornalista, já deve conhecer a “mãe de aluguel” de Vitória. “Você deve conhecer, Beto. É uma estilista, desenha biquínis”, falará a senhora.

“Espera aí, é a Esther, da Fio Carioca? Ela é casada com o Paulo Buarque Siqueira”, afirmará o repórter, que será corrigido por Beatriz. A jovem contará que o casal se separou. “Essa história está ficando cada vez mais interessante. E agora com esses nomes todos conhecidos, isso vai dar um zilhão de matérias”, comemorará ele.

Chiques e famosos

“Nada como ter ricos e famosos envolvidos, né?”, comentará a inimiga de Danielle. O jornalista vai assegurar que fará um trabalho sério, já que o assunto merecerá tratamento especial. Ele pedirá que Beatriz faça a ponte com Glória (Monica Carvalho), que descobriu toda a história e será a principal testemunha do caso.

Enquanto Beatriz estiver ligando para a amiga, o repórter já tentará entrar em contato com Esther. Quando a mensagem cair na secretária eletrônica, ele deixará um recado dizendo que quer falar com ela sobre o “caso Vitória”.

Já no escritório de advocacia, a secretária de Danielle contará como descobriu tudo. “Então você desconfiou, foi lá e mexeu nos arquivos do computador da doutora para confirmar?”, questionará o funcionário do jornal. “Eu sei que agi errado, que foi invasão de privacidade”, tentará se justificar a assistente da médica.

Disposto a entender mais a denúncia, o jornalista perguntará se é correto a médica ter informações tão detalhadas sobre os doadores. A secretária dirá que não, que as fichas dos doadores não podem ter identificação, e que são escolhidas pelos clientes ao acaso.

Capivara levantada

“Eu não disse. A folha corrida de Danielle é cheia de crimes e vem de longa data”, acusará Celina, com um sorriso malicioso. Ao ouvir a acusação, a secretária da médica irá defendê-la.

“A senhora esta completamente enganada. Eu trabalho com a doutora Danielle há anos, inclusive conheci o falecido marido dela, o doutor Gabriel. Sempre foram pessoas seríssimas. A doutora Danielle sempre respeitou a ética médica ao extremo”, dirá Glória.

O repórter pedirá para fazer uma entrevista com Glória, mas ela não aceitará e dirá que espera que o que contou ali não seja publicado. “Se for preciso eu deponho no CRM e falo exatamente o que disse aqui”, afirmará a assistente da médica.

Glória sairá da reunião e ligará para a chefe. A ligação cairá na secretária eletrônica e ela deixará recado. “As notícias não são nada boas, mas vou ter que te dar assim mesmo. A história da Beatriz, da Esther e Vitória vai estourar amanhã. Vai estar em todos os sites, todos os jornais doutora”, avisará. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de agosto.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução