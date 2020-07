Após desavença com Caio Coppolla, CNN dá folga para Augusto de Arruda Botelho · .

O advogado Augusto de Arruda Botelho anunciou na quinta-feira (9) que estava deixando o quadro O Grande Debate, da CNN Brasil, após protagonizar uma discussão ríspida com Caio Coppolla. Segundo o canal de notícias, Botelho se recusa a voltar a debater com o comentarista, mas segue contratado. Ele teve seu período de folga antecipado e, ao retornar, definirá seu novo rumo no canal.

Botelho já tinha dez dias de folga previstos, que tiraria a partir de segunda-feira (13), mas devido à intensidade de suas trocas de farpas com Coppolla nas últimas edições de O Grande Debate, ele se afastou da função na quinta-feira mesmo. Quando o advogado retornar, conversará com a equipe da CNN para definir como passará a atuar a partir de então.

O comentarista seguiu os passos de Gabriela Prioli, que tomou a mesma atitude em março, após desavenças com outros comentaristas ao vivo, incluindo Coppolla.

No caso de Botelho, há dias suas discussões com o oponente vinham viralizando nas redes sociais. Na quarta (8), ele e Coppolla teriam de debater sobre a volta do Campeonato Paulista de Futebol, autorizada pelo Governo de São Paulo.

No entanto, o comentarista político aproveitou os argumentos iniciais do quadro, quando os debatedores não podem ser interrompidos pelos seus oponentes, para rebater as argumentações que o advogado realizou na terça (7) e começou a troca de farpas, sem foco no tema.

Monalisa Perrone deu uma bronca nos dois. “Augusto e Caio, por gentileza, só uma questão para os dois. Não é essa a intenção, a gente transformar isso num ringue, numa balbúrdia, não é essa a proposta do debate”, avisou ela.

“A gente sempre abre o debate dizendo que são temas relevantes, com visões diferentes, para as pessoas em casa terem a sua conclusão. Então, eu peço que os dois tenham respeito ao telespectador, a mim e à CNN e vamos então ao debate”, afirmou a apresentadora do Expresso CNN.

Após o programa de quarta, Augusto mandou uma indireta para Caio em suas redes sociais: “Uma pessoa que coleciona inimigos por todos os lugares por onde passa, um dia vai precisar se dar conta de que o problema não são os outros. Imagino o sofrimento dessa constatação”.

“Tenho muito orgulho de nos 20 anos de advocacia – ambiente de constante debate – ter colecionado tantos amigos. Vários que não pensam da mesma forma que eu. O segredo é manter a lealdade, o respeito e a honestidade intelectual. No fundo, é disso que se trata um grande debate”, complementou o advogado.

Na quinta, publicou um comunicado em seu perfil no Twitter em que anunciava sua saída do quadro. “A partir de hoje (9), decidi não mais integrar O Grande Debate. Para quem pôde acompanhar meu empenho em fazer análises baseadas em fatos, e não em delírios ou achismos, fica aqui meu agradecimento. Mas vocês não se verão livres de mim tão fácil. Em breve, novidades na CNN Brasil”, anunciou.

Augusto de Arruda Botelho e Caio Coppolla faziam o quadro desde 6 de abril na CNN. Ontem, Marcelo Feller o substituiu.

© 2020 . | Proibida a reprodução