Após despedida do São Paulo, Antony faz primeiro treino pelo Ajax

O atacante Antony realizou suas primeiras atividades como atleta do Ajax nesta segunda-feira. Recém chegado no clube holandês, o ex-São Paulo vai passar um período fazendo treinos individuais.

Logo após desembarcar na Holanda, Antony passou por exame do novo coronavírus e, em seguida, foi liberado para treinar. Em sua chegada ao Ajax, o brasileiro disse estar realizando um sonho.

“Um novo ciclo em minha vida, estou vivendo um sonho realmente. Agradeço ao Ajax por confiar em mim e realizar esse sonho de hoje estar aqui. Já estou alguns dias na Holanda e a recepção foi a melhor possível, até música teve (risos). Que eu possa viver anos maravilhosos aqui em Amsterdam”, disse o atacante.

O vínculo de Antony com o Ajax é válido por cinco temporadas. Antes de chegar ao futebol europeu, o atleta teve passagem pelo São Paulo, seu clube de formação.