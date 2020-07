Após destratar criança, vilão de Poliana pede desculpas várias vezes e desabafa · .

O ator Otávio Martins, intérprete do vilão Roger em As Aventuras de Poliana (SBT), não imaginava que uma resposta indelicada para um seguidor no Instagram se alastrasse na internet. Ele foi acusado de destratar uma criança, fã mirim da novela. Em conversa com o ., o artista, que já havia se retratado publicamente em um vídeo, assumiu o erro e pediu desculpas várias vezes. Sete ao todo.

Arrependido de sua falha, o ator de 50 anos admitiu que respondeu de forma rude o polifã Lorenzo, de 11 anos, que enviou diversas mensagens via Instagram para ele.

A criança pediu que o ídolo mandasse recados para outras estrelas da novela de Iris Abravanel. Impaciente, Martins mandou o garoto “procurar o que fazer” e disse que ele estava “sendo ridículo”.

Na noite de quarta-feira (15), a mãe de Lorenzo, Inara Verônica, de 38 anos, publicou um desabafo sobre o ocorrido em suas redes sociais. Ela condenou a atitude do famoso e se disse indignada com a maneira como o filho foi tratado.

Horas depois, o funcionário de Silvio Santos fez um vídeo para se desculpar. Nesta quinta-feira (16), ele se disse surpreso com a repercussão do caso e tentou explicar os bastidores de sua atitude.

“Recebo muitas mensagens todo os dias. Sou muito brincalhão e nunca fui grosso com ninguém. Eu não tinha visto, na verdade, se era uma criança ou não. Como as pessoas mandam [mensagens] dizendo ‘você é isso’ ou ‘você é aquilo’, eu nem leio”, contou ele à reportagem.

Por volta de 20h30 de quarta, Martins visualizou a mensagem de Inara e teve de encarar o erro que havia cometido. “Quando soube, falei: ‘Nossa’. Fiz um Stories pedindo desculpas. ‘Desculpa, não percebi, não saquei’. Mas, independentemente de qualquer coisa, foi uma indelicadeza minha. Isso é um fato”, reconheceu.

“Ser humano erra. Enfim, infelizmente, acontece”, desabafou. Desde então, o ator tem enfrentado críticas nas redes sociais. “Para ser muito sincero, as pessoas estão falando: ‘Nossa, você é um semideus’. Eu não ofendi ninguém. Mas, de qualquer forma, eu prefiro pedir desculpas porque é chato e desagradável”, assumiu.

“De uma forma ou de outra, acabou sendo uma indelicadeza. Pedi desculpas e peço desculpas [de novo] porque eu erro”, reiterou. O intérprete de Roger disse que seu erro servirá como lição para ações futuras em seus perfis na web.

“Se tem uma coisa que posso tirar disso é que se eu tiver que responder para alguém, vou tomar um pouco mais de cuidado, como ver quem é e se está tudo bem. Serei mais cuidadoso e atencioso”, confessou.

Por causa de seu vilão em Poliana, o ator costuma receber centenas de mensagens por dia no Instagram. Ele fala que tem o hábito interagir com internautas. “Procuro visualizar, mandar uma coisinha ou um ‘ok’. Na verdade, foi uma indelicadeza minha num momento errado. Peço mil desculpas para a mãe e para o garoto. Não foi por mal. Não ofendi ninguém, mas eu entendo a reação das pessoas”, apontou.

“Eu fiz um pedido de desculpas o mais sincero possível porque é chato, é desagradável e espero que a mãe possa me desculpar. Que ela possa me perdoar. Eu entendo as razões do amor de mãe. Entendo perfeitamente”, finalizou.

Menino recebeu mensagem de Sophia Valverde

Após as consequências do caso, a produtora de eventos Inara Verônica viu sua vida se transformar. Ela disse à reportagem que sua atitude de expor a situação publicamente não foi para criar um estardalhaço nas redes sociais.

“Não passou pela minha cabeça uma repercussão grande. Achei que ia ficar no nosso meio de amigos e família. Jamais pensei que fosse tomar uma proporção tão grande. Nunca tive intenção de expor a mim, muito menos o meu filho, nem de prejudicar o ator. Na verdade, eu nem achei que fosse chegar nele”, declarou.

A tristeza de Lorenzo e a indignação como mãe a motivaram a desabafar na internet. Ela fala que foi bloqueada por Martins no Instagram e, por isso, não viu a retratação na plataforma. A gravação foi encaminhada para ela por amigos.

“Ainda bem que ele se retratou. Acho que ele fez o vídeo não só para se desculpar com o Lorenzo, mas também pela repercussão que teve. Acho que se não tivesse tido isso, de repente, ele não teria feito”, analisou.

Em um primeiro momento, a produtora de eventos não mostrou a gravação de Martins para o filho. Isso só aconteceu nesta quinta-feira. “Mostrei para ele [Lorenzo] porque acho importante uma pessoa que ele gosta reconhecer que errou e que está, pelo menos, tentando se retratar”, apontou.

“Para mim, o que importa nem é se ele fez de coração. O importante é que meu filho recebeu de coração. Lorenzo ficou preocupado em prejudicar o Otávio [ao ver o vídeo de desculpas]. Expliquei que não, que ele [Otávio] teve uma atitude errada e reconheceu”, narrou.

“Não é nada pessoal com o ator. Entendo o lado dele. Realmente, devem ser muitas mensagens [no Instagram]. Mas ignora e não responde”, avisou.

Além do pedido de desculpas público, ela contou que foi procurada pelo SBT. “A produção entrou em contato comigo ontem. Falaram da possibilidade de proporcionar um dia para o Lorenzo no SBT quando as gravações voltarem. Eles se sensibilizaram”, contou.

Quem também procurou o menino foi a própria Sophia Valverde, intérprete da protagonista Poliana. “Ela mandou um vídeo para meu filho no privado [no Instagram]. Mandou um beijo, disse que soube que ele era fã dela, agradeceu o carinho dele de coração”, entregou a mãe.

Inara disse que o recado da jovem protagonista ficará guardado no celular do filho. Ele decidirá se vai publicar nas redes sociais ou não, uma vez que a exposição até agora já foi extrema demais.

Ao ., a assessoria de imprensa do SBT confirmou o convite feito para o menino de visitar os estúdios de Poliana quando o elenco voltar às gravações. No entanto, por causa da pandemia do coronavírus (Covid-19), não há previsão de retorno aos trabalhos.

Confira na íntegra o desabafo da mãe do fã de As Aventuras de Poliana:

Confira na íntegra o desabafo da mãe do fã de As Aventuras de Poliana:

