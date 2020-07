Após ‘divórcio na bancada’, Mari Palma lidera talk show para aliviar tensão na CNN · .

Mari Palma chorou ao vivo ao se despedir de Phelipe Siani, seu namorado, com quem dividiu por meses o comando do Live CNN, na CNN Brasil. O “divórcio na bancada” ocorreu por conta de um sonho antigo da jornalista: apresentar um programa mais leve e descontraído, sem deixar de lado o compromisso com a informação. Nesta segunda (13), ela estreou à frente do CNN Tonight.

“Identificação é importante em todas as esferas. Recebo mensagens de gente falando: ‘Eu me vejo em você’. Esse tipo de retorno, quando a gente mostra essa coisa de olho no olho, sem ar de superioridade, vem se tornando algo mais forte. O jornalismo mais informal é no que eu acredito e defendo”, disse ao ..

Mari e Phelipe foram contratados juntos pela CNN Brasil. E juntos criaram toda a estrutura do Live CNN. O objetivo inicial era que o programa desse espaço a outros temas, como ciência, tecnologia e cultura pop, mas o canal de notícias estreou em meio à pandemia do novo coronavírus, e seu telejornal não conseguiu seguir o planejamento original.

“Tinha uma bancada e uma pandemia. Essas novidades que entraram junto com a estreia fizeram a gente se adaptar ao projeto que a gente tinha. Não tinha como falar de entretenimento e tecnologia, o noticiário de agora exige que a gente fique em cima dos conteúdos quentes. Foi um desafio. Foram três meses com a sensação de três anos. A carga emocional é muito forte. Eu estava ao vivo três horas por dia. É um desafio o tempo inteiro, mas foi importante e aprendi muito”, avaliou.

No CNN Tonight, Mari Palma divide o espaço com a advogada Gabriela Prioli, que retorna à programação diária após pedir para sair do quadro O Grande Debate, e com o historiador Leandro Karnal, contratação recente do canal de notícias.

“É um talk show, não um jornal. Vamos discutir assuntos leves, mas também sérios, sempre de olho no que está acontecendo no mundo. E farei isso com dois gigantes. Eu brinco que não tenho roupa para estar com essas pessoas ao meu lado. Cada um tem a sua parte para contribuir, e eles são gigantes como comunicadores. Vai ser uma grande roda de conversa, um respiro no fim do dia”, contou ela.

Parceria

Antes de aceitar o convite da CNN Brasil para comandar o novo talk show, Mari Palma conversou com Phelipe Siani. Ela só aceitaria se o namorado se sentisse confortável com essa mudança. Em nenhum momento o jornalista barrou a namorada e encarou com naturalidade o “divórcio” na bancada.

“Ele super me incentivou. Conversei com ele por respeito a ele, como casal e profissional. Mesmo se não fosse namorado, fosse apenas colega, o respeito vem em primeiro lugar. Nós conversamos sobre tudo e queremos o melhor um para o outro. Tudo o que fazemos na nossa carreira conversamos um com o outro. Eu jamais faria algo sem conversar com ele. Sempre com respeito e sinceridade, e sempre vai ser assim”, encerrou.

