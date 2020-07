Após eliminação, elenco do São Paulo ficará em Cotia até estreia no Brasileiro

Com a eliminação no Campeonato Paulista para o Mirassol, o São Paulo terá uma semana completa para treinamentos antes da estreia no Brasileirão. De olho no jogo contra o Goiás, marcado para o dia 9 de agosto, o elenco tricolor passará mais um período no CFA Laudo Natel, em Cotia, a partir desta sexta-feira.

Longe dos holofotes, o time são-paulino fará seu terceiro ciclo de treinamentos em Cotia desde a paralisação do futebol em função da pandemia do novo coronavírus. A primeira foi antes do retorno do Paulistão e a segunda foi justamente antes do duelo contra o Mirassol.

Apesar da eliminação, o São Paulo ainda tem três competições no decorrer da temporada: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.