Após Eliza ser presa, Gilda desmascara marido abusador · .

Gilda (Leona Cavalli) sofrerá uma grande decepção após a prisão de Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. A ex-babá, que chegará a romper com a filha para defender Dino (Paulo Rocha), descobrirá que foi o marido quem colocou a ruivinha na cadeia. Sem escrúpulos, o abusador admitirá que chantageou a enteada em troca da liberdade dela e deixará a mulher completamente horrorizada.

Dino fingirá que esqueceu os problemas com Eliza para levar a mulher e os filhos para o Rio de Janeiro. Gilda acreditará que ele tem a intenção de torcer para a modelo na final do concurso de beleza, mas a ideia dele é denunciar Eliza para que ela acabe presa e ele fique com o dinheiro do prêmio.

Quando a modelo disser que pretende dar uma vida melhor para a mãe e os irmãos, a ex-babá ficará furiosa e não aceitará ficar longe do marido. A personagem de Marina Ruy Barbosa escancarará os abusos sofridos no passado, mas Gilda defenderá o marido assediador e dirá que ele mudou. A briga feia terminará com o rompimento da relação de mãe e filha.

Após a vitória da mocinha no concurso, o vilão colocará as garras de fora e a mandará para a cadeia por acusação de tentativa de homicídio. Ele pedirá o dinheiro do prêmio em troca de retirar a denúncia, mas a ruivinha não abaixará a cabeça.

Gilda ficará incrédula ao saber da maldade e pressionará o marido. “É verdade que você mandou prender a Eliza? Diz para mim, diz que é mentira. Fala! Ou a cachaça queimou a sua língua?”, gritará ela.

“Você mentiu para mim, Dino. Você disse que perdoava a minha filha. Que ia ficar tudo bem na nossa família”, constatará a personagem de Leona Cavalli. Dino, então, admitirá que chantageou Eliza.

“Eu não estou acreditando. Você jogou a Eliza na cadeia para ficar com o dinheiro dela?”, reagirá a ex-amante de Germano (Humberto Martins). “A minha proposta é justa. Ela me dá o dinheiro e eu retiro a queixa. Todo mundo sai ganhando”, justificará o assediador, para desespero de Gilda.

