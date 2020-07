Após emagrecer 27 quilos, Fabio Assunção anuncia nova mudança no visual · .

Fabio Assunção está fazendo o maior sucesso com seus seguidores nas redes sociais ao postar fotos sem camisa –o ator emagreceu 27 quilos e tem exibido sua boa forma, com abdômen trincado. Agora, ele anunciou que já pretende mudar o visual novamente. Assunção vai colocar megahair e ficar com longos cabelos loiros.

Durante uma live que fez para o Canal Brasil, o ator falou sobre Fim, série baseada no livro homônimo de Fernanda Torres, que começou a ser gravada neste ano mas teve de ser interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O intérprete ficou mais magro e sarado para interpretar seu personagem nessa produção e já adianta que fará mais mudanças. “Perdi 27 quilos, estou saradão. Meu personagem exigia essa estética. Estou mais leve e disposto. Quando voltar a gravar, vou botar um megahair para ficar cabeludo e com aquele cabelo dourado de sol”, contou ele.

Mas o novo tom de cabelo será só para o personagem e deve virar realidade no ano que vem, já que as gravações de Fim devem ser retomadas apenas em março de 2021.

Na vida real, o ator está com os cabelos todos grisalhos e disse que aprendeu a lidar bem com o envelhecimento. “A velhice por um lado é um grande mérito, deveria ser vista como um presente. Eu poderia pintar o cabelo para parecer cinco anos mais jovem, mas me sinto bem assim”, afirmou.

Além das lives que tem feito neste período de isolamento social, como a que participou na quinta (9) com Marina Ruy Barbosa para falar sobre Totalmente Demais, o ator está aproveitando o período para ampliar seu conhecimento e alcançar mais paz de espírito.

“Não fiquei deprimido. A quarentena me abriu um caminho espiritual maravilhoso. Comecei a estudar italiano, continuei com minhas aulas de inglês e estou aprendendo até iorubá (língua africana). Estou buscando o conhecimento”, falou.

