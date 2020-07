Após empate com reservas, Renato projeta próximo duelo contra o Novo Hamburgo

Renato Gaúcho mandou um time alternativo para enfrentar o Novo Hamburgo nesta quarta-feira

Na tarde desta quarta-feira, o Grêmio ficou no empate sem gols com o Novo Hamburgo, no Estádio Alviazul, pela última rodada da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, as duas equipes voltarão a se enfrentar pela semifinal, ainda sem data e horário definidos. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Renato Gaúcho projetou o novo confronto.

“(O Novo Hamburgo) É um adversário que briga bastante, não dá espaço e gosta de usar o contra-ataque. Lógico que no final de semana é outra equipe que joga, mas vai encontrar as mesmas dificuldades. Se o Novo Hamburgo chegou até aqui, é porque tem méritos. Não vai ter moleza. Vamos nos preparar para tentar superá-lo”, declarou o comandante, que escalou o time reserva para o jogo desta quarta-feira.

O técnico do Tricolor ainda afirmou que torce pela liberação prefeitura de Porto Alegre para jogo contra o Anilado ser disputado na Arena. Preocupado com a qualidade dos gramados, Renato, por outro lado, aprova o CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, local da partida se o uso do estádio não for autorizado.

“Ficaria muito satisfeito se o prefeito pudesse liberar a nossa Arena. Mas isso é com a diretoria. Nós esperamos que haja o bom senso. Se não puder abrir a Arena, vamos jogar novamente em Eldorado, que nosso CT é muito bom. Agora, começamos a pensar no Novo Hamburgo“, completou.