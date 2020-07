Após expor cunhado à tentação, Carolina é obrigada a pagar peitão · .

Dorinha (Samantha Schmütz) vai fazer uma exigência inusitada para Carolina (Juliana Paes) em Totalmente Demais. Após ver Zé Pedro (Helio de la Peña) em meio a modelos numa prova do concurso, ela surtará e vai querer que a irmã lhe recompense por levar seu marido à tentação. A dona de casa mandará que Carol lhe pague implantes de silicone.

Durante uma prova do concurso Garota Totalmente Demais, a diretora da revista colocará seu cunhado para posar para as fotos ao lado das modelos de biquíni. Carolina achará que não há nada demais na situação, mas Dorinha não gostará nada do que verá nas fotos e ligará para a irmã, irada.

“Que história é essa de jogar o meu bombom no meio daquelas anoréxicas famintas? É o que, porque você perdeu seu homem você quer que eu perca o meu também?”, acusará a ciumenta, em referência ao novo romance de Arthur (Fabio Assunção) e Eliza (Marina Ruy Barbosa).

“Ai, tá, Dorinha, desculpa. Se eu soubesse eu não tinha feito a tal da foto”, dirá a jornalista. Mas sua irmã não vai desculpá-la tão facilmente assim. A personagem de Samantha Schmütz vai exigir algo em troca.

“Te desculpo, sim, Carolina. mas com uma condição. Você vai pagar um implante de silicone pra mim. Isso mesmo, faz uma permuta com a revista, divide em 800 mil prestações, sei lá, dá o seu jeito. Eu quero dar um up no meu visual e você está me devendo isso”, falará ela.

A diretora de redação perguntará se a irmã surtou ao querer inventar moda. “Eu não pedi sua opinião, Carolina, eu pedi o seu dinheiro. Eu quero que o Zé Pedro me olhe do mesmo jeito que ele olhou para aquelas modelos, entendeu? Porque aí sim ele vai me dar valor. Se não der, o pedreiro vai dar, o padeiro vai dar. O que não fai faltar é homem chovendo na minha horta depois que eu ficar siliconada”, acreditará Dorinha.

Carolina dirá que a irmã não precisa fazer nada disso, porque já é linda. “O máximo que eu vou te dar é um calmante, pra você sair desse surto. E não me perturbe mais com esse assunto ridículo”, dirá a personagem de Juliana Paes, encerrando a conversa. Dorinha, porém, afirmará que não vai desistir de ter seus novos seios.

