Após fazer novela, série e filme, Junior confessa que nunca gostou de atuar · .

A trajetória artística dos irmãos Sandy Leah e Junior Lima é contada na série documental Sandy e Junior: A História, disponível no Globoplay desde o dia 10, e há um episódio dedicado aos trabalhos deles como atores. Enquanto Sandy demonstra que sempre adorou a atuação, Junior confessa que nunca se sentiu confortável nessa área.

A primeira empreitada dos irmãos como atores foi em 1997, no filme O Noviço Rebelde, protagonizado por Renato Aragão. Em 1999, estreou a série Sandy & Junior, que teve quatro temporadas na Globo. Em 2001, Sandy protagonizou Estrela-Guia, e Junior teve papel coadjuvante. Já em 2003, os dois estrelaram o filme Acquaria.

Mesmo após anos de experiência, o músico revelou que atuação não é sua praia. “Nunca me senti muito à vontade atuando. Sempre foi uma coisa tipo: ‘Ah, vamos lá’. Mas eu nunca me achei um bom ator”, afirmou.

“Sempre foi aquela coisa meio: ‘Ah, tá bom… Ficou bom? Ah, legal…’. Sabe, uma vergonhinha assim, porque você não tem muita segurança naquilo. Não é um território muito seguro pra mim”, declarou o músico, com certo constrangimento, em um trecho do documentário.

Durante a época em que Sandy atuou em Estrela-Guia, aliás, Junior chegou a ficar sobrecarregado no seriado da dupla, já que a irmã não apareceu em alguns episódios. Ele precisou gravar mais cenas para compensar o sumiço dela.

Sandy, por sua vez, deixa claro que sempre gostou e se encontrou como atriz. “Era meu sonho. Quando era pequena, fazia cenas na frente do espelho, a Ruth e a Raquel [personagens da novela Mulheres de Areia, de 1993]”, revelou ao documentário.

A cantora continuou atuando após Estrela-Guia: fez uma participação em As Brasileiras (2012) e esteve no elenco dos filmes Mato Sem Cachorro (2013) e Quando Eu Era Vivo (2014). Junior, por sua vez, encerrou sua carreira de ator em Acquaria para focar na música.

