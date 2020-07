Após fim da pandemia, 80 milhões de brasileiros ficarão sem nada

Deputado defende que auxílio emergencial vire benefício permanente

João Campos, deputado federal do PSB-PE, defende no Congresso Nacional que o auxílio emergencial de R$ 600 vire uma renda básica universal. Com apoio de 22 dos 23 partidos da Câmara, ele presidirá frente defendendo o fortalecimento da proteção social. Além dos partidos, a frente conta também com especialistas e representantes da sociedade civil.

De acordo com o deputado, após o fim da pandemia do novo coronavírus cerca de 80 milhões de brasileiros passarão a viver sem nenhum tipo de auxílio e no mercado informal. Em entrevista ao Correio Braziliense, ele defendeu uma renda permanente após o auxílio de R$ 600.

“O PL 3503/2020 prorroga o auxílio emergencial até dezembro. Mas, o mais importante, é a gente discutir uma renda básica permanente no país. Ao final de dois ou de seis meses, esse projeto acabará. E se acabar, 80 milhões de brasileiros ficarão sem renda formal. E não consigo conviver com essa possibilidade. É preciso fazer uma proteção que passa por uma renda básica permanente”, explicou ele ao Correio Braziliense.

De acordo com o deputado, há formas de construir alternativa de financiamento sem que seja necessário aumentar a carga tributária do país. Para ele, reorganizar o que já existe é a saída.