Após mais de 100 dias, auxílio emergencial de R$ 600 ainda gera dificuldades

O auxílio emergencial de R$ 600 foi implantado em abril deste ano para ajudar trabalhadores de baixa renda. Ele é voltado para trabalhadores informais, autônomos, desempregados que não estão recebendo seguro desemprego e microempreendedores individuais (MEIs).

Atualmente, o auxílio é pago a 65 milhões de informais. São pagas cinco parcelas de R$ 600. No caso de mães chefes de família, o pagamento de cada parcela é de R$ 1,2 mil. De acordo com o Ministério da Cidadania, 124 milhões de brasileiros estão sendo atendidos por algum tipo de auxílio emergencial criado pelo governo durante a pandemia.

Ainda assim, mais de 100 dias após seu início, muitos ainda têm dificuldade em comprovar que cumprem aos requisitos. Ainda há cadastros em análise e brasileiros sem renda enquanto isso.

Além disso, mesmo os já aprovados pelo auxílio têm que passar por dificuldades no aplicativo ou mesmo em filas em agências da Caixa. O crédito do auxílio é feito em poupança social digital da Caixa e pode ser movimentada no app Caixa Tem. O aplicativo, entretanto, vem apresentando filas virtuais e falhas.

De acordo com a Dataprev, cerca de 630 mil pessoas solicitaram o auxílio por dia enquanto o prazo para cadastro estava aberto. O Ministério da Cidadania lembra que, mesmo encerrado no último dia 2, ainda há cadastros sendo analisados e o canal segue aberto para reanálise ou contestações. Contestações também podem ser feitas pela Defensoria Pública da União.