Após “noite maravilhosa”, técnico da Ponte pede pés no chão diante do Palmeiras

Após uma grande vitória contra o Santos na última quinta-feira, por 3 a 1, na Vila Belimiro, que resultou na classificação da Ponte Preta para as semifinais do Paulistão, o técnico João Brigatti já está pensando em como chegar às finais.

Nesta sexta-feira, o treinador comandou trabalhos físicos no CT do Jardim Eulina, visando recuperar os seus atletas para a semifinal do Estadual, que ocorre no próximo domingo, dia 2 de agosto.

“Ontem (quinta-feira) foi uma noite maravilhosa, que foi possível porque os atletas entenderam muito bem o que a gente quer, a filosofia de que nós entramos em campo para comandar o jogo. Saímos atrás de uma equipe com muita qualidade, mas conseguimos reverter. No intervalo fizemos alguns ajustes para sair mais jogando, sem rifar a bola, utilizar os lados. Fizemos uma partida brilhante, mas agora é recuperar atletas para no domingo podermos ter essa mesma força e apresentar esse mesmo futebol em busca de mais uma vitória e da vaga nas finais”, disse.

O adversário da próxima fase será o Palmeiras, que derrotou o Santo André. A Macaca chega para o duelo com 100% de aproveitamento após a pausa dos campeonatos por conta do coronavírus, um cenário totalmente diferente do que se via antes da paralisação, quando a Ponte amargava a lanterna do torneio, lutando contra o rebaixamento.

“Estávamos em último e esses guerreiros conseguiram a classificação. O determinante para nossa virada, ontem e no campeonato como um todo, foi ter equilíbrio, saber dos valores do adversário. Mas a Ponte é guerreira e sabe onde pode chegar. Estávamos em último agora estamos entre os quatro, então agora é pezinho no chão e muita luta e empenho contra o Palmeiras”, finalizou.

Verdão e Ponte Preta se enfrentam no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Quem vencer enfrenta o classificado de Corinthians x Mirassol na grande final.