Após quase 800 dias, como era o mundo quando Aventuras de Poliana estreou · .

As Aventuras de Poliana finalmente chega ao fim nesta segunda-feira (13), após dois anos e dois meses de exibição. Novela mais longa da história, a trama baseada na obra de Eleanor H. Porter (1868-1920) e adaptada por Iris Abravanel estreou em 16 de maio de 2018. Quase 800 dias depois, o dólar já custa mais de R$ 5,00 e Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. O que mais mudou no mundo desde que o folhetim estreou?

Quando a novela protagonizada por Sophia Valverde começou, Michel Temer estava quase terminando seu mandato presidencial após o impeachment da presidente Dilma Roussef. Em outubro daquele ano, Bolsonaro foi eleito e recebeu a faixa presidencial em 1º de janeiro de 2019.

Dois meses antes de a trama ir ao ar, em 14 de março, a vereadora Marielle Franco foi assassinada a tiros depois de voltar de um evento no Rio de Janeiro. Seu motorista, Anderson Gomes, também morreu no atentado. Até hoje, ninguém sabe quem foi o mandante do crime, mas a ativista se tornou um símbolo conhecido mundialmente do combate a milícias, racismo e pobreza.

O primeiro dia do mês de maio de 2018 foi marcado por uma tragédia no centro da cidade de São Paulo, quando um incêndio causou o desabamento de um prédio de 24 andares. Sete pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas até hoje.

Na Globo, a novela das nove transmitida no horário nobre era Segundo Sol (2018), que estreou em 14 de maio, exatos dois dias antes da trama de Iris Abravanel. As músicas mais escutadas daquele ano foram Apelido Carinhoso, de Gusttavo Lima, e Largado às Traças, de Zé Neto & Cristiano.

Em 16 de maio do ano de estreia da novela infantojuvenil, o dólar comercial era vendido por R$ 3,68. Era, até então, o maior valor de fechamento desde 7 de abril de 2016, quando o dólar valia R$ 3,70. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em alta de 1,65%. Atualmente, em julho de 2020, o dólar fecha na média de R$ 5,32, uma diferença de quase dois reais.

No dia 20 de maio daquele ano foram realizadas eleições na Venezuela, e Nicolás Maduro foi reeleito com 67,7% dos votos válidos para governar durante mais seis anos. Sob a suspeita de fraudes no processo eleitoral, diversos países declararam não reconhecer as eleições, caso do Brasil e dos Estados Unidos. Nos dias atuais, o país latino-americano enfrenta uma grave crise socioeconômica e política.

Por fim, em 2018 o coronavírus (Covid-19) ainda não existia, era possível realizar viagens, fazer festas, e dar muitos abraços e beijos como Poliana faz com seus familiares e amigos. A pandemia interrompeu as gravações da sequência, Poliana Moça, que começou a ser gravada, mas teve que paralisar os trabalhos.

Confira o primeiro capítulo de As Aventuras de Poliana, que foi ao ar em 16 de maio de 2018, há mais de dois anos:

