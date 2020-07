Após renovação de contrato, Gustavo Gómez traça próximos objetivos pelo Palmeiras

Depois de um mês de negociação, Palmeiras e Gustavo Gómez entraram em um acordo para renovar o contrato do zagueiro até junho de 2024. A situação foi resolvida nesta terça-feira e o jogador paraguaio já está inscrito no Campeonato Paulista. O defensor disse que está contente com a extensão de vínculo e traçou seus próximos objetivos.

“Estou muito feliz por essa renovação até 2024. É o que eu queria, estar com meus companheiros, renovar e estar pronto para quando o professor precisar de mim dentro do campo. Já estou há dois anos aqui e quero seguir fazendo minha história. Meu sonho é seguir conquistando títulos e depois, em 2024, renovar de novo por mais quatro ou cinco anos”, declarou em entrevista à TV Palmeiras.

Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras em 2018 por empréstimo junto ao Milan. O contrato do zagueiro com o Alviverde havia terminado em junho e diferenças econômicas entre o jogador e clube adiaram o registro do novo vínculo. Com a questão burocrática resolvida, o paraguaio fez uma série de agradecimentos e reiterou o desejo de colecionar troféus.

“Agradeço muito à diretoria, ao Palmeiras, à torcida pelo carinho e aos meus companheiros, também é graças a eles que eu estou renovando o contrato. Como eu falei, meu sonho é seguir conquistando títulos aqui”, finalizou.