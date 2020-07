Após revoltar mães, Giovanna Ewbank mostra cuidados contra Covid-19 · .

Após revoltar mães por fazer um ensaio fotográfico no parto de Zyan, Giovanna Ewbank reapareceu em seu Instagram nesta quarta (15). A apresentadora, que foi criticada nas redes sociais por cometer uma irregularidade em meio à pandemia do coronavírus, relatou que não está recebendo visitas em sua casa por causa das regras de distanciamento social.

“Quanto tempo, meu Deus do céu. Acho que nem sei mais fazer Stories (risos). Vou te falar um negócio: quando dizem que lavar a cabeça é um momento de luxo na amamentação, é verdade”, iniciou a atriz em seu perfil.

“Está sendo uma correria para dar conta dos três filhos [Titi, Bless e Zyan]. Dou atenção para um, depois para o outro, depois para o outro e, de repente, já tem uma mamada”, desabafou ela sobre os primeiros dias como bebê.

Giovanna, então, contou que encontrou uma maneira de respeitar as regras de isolamento e celebrar a chegada do filho com conhecidos. A atriz e o marido, Bruno Gagliasso, contrataram os serviços de um ateliê para providenciar presentes a serem enviados para parentes.

“Porque vocês sabem, a gente não pode receber ninguém em casa. Então, elas [as artesãs] fizeram um kit para mandar para a família e amigos com álcool gel, bem-casado, balinhas, caderninho com lápis para crianças e água”, mostrou.

Na sexta-feira (10), quando Gagliasso e Giovanna divulgaram as primeiras fotos de Zyan, nascido na quarta (8), os internautas criticaram o fato de os famosos levarem uma fotógrafa profissional para a sala de parto da maternidade Perinatal Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

Várias outras mães reclamaram que as fotos estavam proibidas pela direção do hospital. Após a repercussão, o estabelecimento emitiu uma nota esclarecendo que havia permitido a presença do profissional mediante a apresentação de um exame de Covid-19 negativo.

No mesmo posicionamento, a Perinatal reiterou que não autoriza a presença de fotógrafos na sala de parto e que o que aconteceu com o casal de famosos vai contra o protocolo. O caso passou a ser apurado dentro da instituição.

Com a enxurrada de críticas, até a fotógrafa responsável pelos retratos foi atacada na internet. A profissional Daniela Justus precisou dar uma resposta para mães enfurecidas. “Fiz meu trabalho como faria para todo e qualquer cliente que conseguisse uma autorização com a maternidade”, explicou.

